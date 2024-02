Union siegt nach abgewendetem Spiel-Abbruch - FCA bietet Leipzig die Stirn

Im Kampf ums internationale Geschäft spielen Leipzig und Frankfurt nur remis. Union Berlin gewinnt gegen den VfL Wolfsburg, doch die Partie stand kurz vor dem Abbruch. Auch andernorts gab es Fan-Proteste.

Fan-Proteste gegen den Investoren-Deal der DFL haben am Bundesliga-Samstag zu teils massiven Verzögerungen in mehreren Stadien geführt. Die Partie des 1. FC Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg war insgesamt mehr als eine halbe Stunde unterbrochen, nachdem Anhänger beider Klubs immer wieder Tennisbälle auf den Rasen geworfen hatten. Das Spiel stand kurz vor dem Abbruch, nach einer letzten Warnung ging es dann aber doch weiter. In der sehr langen Nachspielzeit der ersten Halbzeit traf Danilho Doekhi (45.+25) entscheidend für Union. Für Wolfsburg setzte sich damit die Negativserie fort, es war bereits das sechste Spiel ohne Sieg für das Team von Niko Kovac.

Beim 0:0 von Schlusslicht Darmstadt 98 bei Borussia Mönchengladbach stoppte Schiedsrichter Sascha Stegemann den Spielfluss für 13 Minuten. Gladbach war das bessere Team, Jordan hatte die größte Chance, doch wirklich zwingend wurde es sonst nur selten. Der Punkt hilft keinem so wirklich. Nach dem 14. Spiel in Serie ohne Dreier bleibt Darmstadt Schlusslicht, Borussia kann in der Rückrunde weiterhin nicht gewinnen und muss den Blick nach unten richten.

Leipzig und Frankfurt spielen nur remis

Beim 2:2 von RB Leipzig in Augsburg war kürzer unterbrochen, unter anderem flog ein Klappstuhl aufs Feld. Das Team von Trainer Marco Rose kassierte durch das Remis erneut einen Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze und weist nun drei Punkte Rückstand auf Platz vier auf. Für den FCA trafen Tietz (35.) und Ex-Leipziger Demirovic (60.). Openda (39.) und Sesko (52.) hatten die Partie zwischenzeitlich gedreht. Vom Punkt jedoch scheiterte Openda an Dahmen (81.).

Auch für Königsklassen-Aspirant Eintracht Frankfurt war das 1:1 gegen den VfL Bochum zu wenig. Torhüter Trapp fiel kurzfristig mit Rückenproblemen aus, Grahl rückte für den Nationalkeeper zwischen die Pfosten. Beim Ausgleichstreffer durch Broschinski (17.) hatte der Ersatzkeeper keine Chance, da Pacho abfälschte. Zuvor hatte Afrika-Cup-Rückkehrer Marmoush (14.) die Eintracht in Führung gebracht.

Heidenheim vermiest Werders Geburtstagsparty

Im Tabellenmittelfeld fuhr Aufsteiger 1. FC Heidenheim ein 2:1 in Bremen ein und vermieste Werder das Jubiläumsspiel zum 125-jährigen Vereinsbestehen. Dadurch blieb der FCH zum achten Mal in Serie unbesiegt, während Grün-Weiß nach zuletzt sieben ungeschlagenen Spielen erstmals wieder als Verlierer vom Platz ging. Werder hatte in der Anfangsphase direkt einen Hochkaräter vergeben - und wurde doppelt bestraft: Maloney (12.) und Beste (18.) stellten auf 2:0 für Heidenheim. Schmid (20.) sorgte zwar schnell wieder für Zuversicht bei den Bremer Anhängern - doch mehr erreichte das Team von Ole Werner trotz aller Bemühungen nicht mehr.

Am Abend kommt es zum Gipfeltreffen in der Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen gegen Bayern München. Der Rekordmeister will die Tabellenführung zurück.