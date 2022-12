Union: Schuften unterm Weihnachtsbaum

Drei Siege aus drei Spielen: Der 1. FC Union Berlin befindet sich in blendender Frühform. Trotzdem war Coach Urs Fischer nicht ganz einverstanden mit der Leistung gegen St. Pauli.

Ein letztes Mal klatschte Urs Fischer den Mitarbeiterstab und die Spieler ab. Der Trainer von Union Berlin wünschte allen schöne Feiertage. Und das mit seiner gewohnt freundlichen und besonnenen Art. Seine Laune war nicht verkehrt, wenn auch nicht optimal. Obwohl der 3:2-Testspielerfolg gegen den FC St. Pauli darauf schließen könnte, dass der 56-Jährige eine ordentliche Darbietung seiner Mannschaft gesehen habe.

"Keine Lösung im ersten Drittel"

Dem war aber nicht so. Zumindest laut dem Trainer nicht über die volle Distanz. "Mit der ersten Hälfe war ich nicht wirklich zufrieden. Da hatten wir keine Lösung im ersten Drittel, mit dem Ball flach zu eröffnen", monierte der Schweizer. Die Hausherren hatte keine Ideen parat, weil der Kontrahent aus der 2. Bundesliga die Eisernen früh anlief - und somit mit dem ersten Kontakt schon gehörig unter Druck setzte. Ein taktisches Mittel, das in der Bundesliga überraschenderweise nicht allzu häufig vorgekommen ist.

Doch mit der Zeit fanden die Köpenicker immer besser rein. Im 4-4-2 liefen die meisten Angriffe über die Flügel ab, Sheraldo Becker und auf der anderen Seite Jamie Leweling kamen das eine oder andere Mal gefährlich in die letzte Zone. Und die Stürmer? Die trafen mal wieder. Nach langer Torflaute netzte Jordan (1:0) ein, Kevin Behrens besorgte den Siegtreffer und Tim Skarke machte mit seinem zweiten Treffer in der Testspielreihe weiter auf sich aufmerksam.

Es geht darum, dass das System in die Köpfe der Spieler gelangt. Urs Fischer

Nun verabschieden sich die Akteure also in den Weihnachtsurlaub. "Jetzt gilt es, ein wenig herunterzufahren. Aber trotzdem auch was zu machen - sie bekommen ein Programm mit. Weil wir am 29. Dezember dann nahtlos weitermachen", sagte Fischer. Im Trainingslager in Spanien werde es dann auch an die taktischen Elemente gehen. "Es geht darum, dass das System in die Köpfe der Spieler gelangt. Das sind viele neue Informationen. Das musst du erst einmal verarbeiten."

Der Anfang zumindest ist gemacht. Ab dem 2. Januar wird in der Sonne Campoamors weiter an den verschiedenen Grundordnungen gefeilt. Und auch daran, gegen hoch attackierende Gegner eine Lösung zu finden.