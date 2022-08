Union schießt S04 ab - Bayers Bann bricht in Mainz - BVB bringt Führung über die Runden

Leverkusen hat in Mainz die ersten Saisonpunkte eingefahren, für Schalke ging gegen ein starkes Union Berlin alles schief. Der BVB erlebte kein zweites Bremen und gewann in Berlin.

Nach dem Bremen-Malheur trat der BVB mit Rückkehrer Adeyemi sowie erstmals mit Özcan in der Startelf in Berlin an. Die Westfalen waren deutlich überlegen, scheiterten unter anderem zweimal am Aluminium (Reus, Özcan). Eine seiner vielen Chancen nutzte dann Modeste zum 1:0 per Kopf in der 32. Minute, gleichzeitig der Pausenstand in der Hauptstadt. Trotz einer Doppelchance in der 58. Minute gelang es dem BVB nicht, den Sack zuzumachen. So musste Kobel sein Team in der 68. Minute gegen Jovetic vor dem Ausgleich bewahren - und in der 79. Minute auch gegen Richter, der sein Comeback nach Hodenkrebserkrankung feierte. Der BVB-Schlussmann lenkte das Leder mit den Fingerspitzen an die Latte, auf der anderen Seite hatte Bellingham gleich mehrere Möglichkeiten auf den Treffer zum 2:0. Der fiel nicht mehr, die Schwarz-Gelben fuhren letztlich verdient die Punkte ein.

Kein Kruse-Effekt: Nkunku trifft früh und spät

Gegen Wolfsburg durfte bei Leipzig überraschend André Silva für Werner im Sturm ran, Stammkeeper Gulacsi stand noch nicht im Kader. Auf der anderen Seite setzte Niko Kovac auf Kruse in der Startelf - doch es war Lacroix, der mit einem ungeschickten Handspiel früh die Blicke auf sich zog. Nkunku nahm das Elfmeter-Geschenk an (5.). RB hatte einigen Chancen, um nachzulegen, doch es sollte bis zur Halbzeit nicht gelingen. Wolfsburg tauschte danach zweimal und wurde stärker, Kruse kam dem Ausgleich nahe (58.). Danach war aber wieder Leipzig - ab der 64. Minute mit Werner - tonangebend, doch auch in Sachsen wollte die vorzeitige Entscheidung nicht fallen. Erst in der Nachspielzeit war Nkunku mit dem zweiten Treffer nach Werners Vorarbeit zur Stelle, Leipzigs erster Saisonsieg war damit perfekt.

Frimpong bricht für Leverkusen den Bann

Das noch punktlose Leverkusen musste bei stark gestarteten Mainzern ran. Zunächst waren die Hausherren tonangebend, ließen sich aber innerhalb weniger Minuten geradezu überrollen. Palacios' Schuss lenkte Burkardt ins eigene Tor (29.), Frimpong nutzte die klasse Vorarbeit von Diaby (39.), nach einem Patzer von Leitsch schnürte er sogar den Doppelpack (41.). Mainz machte nach einem Dreierwechsel zur Pause wieder Druck, Aaron scheiterte unter anderem an der Latte (55.). Als Hincapie die Ampelkarte sah, witterten die 05er endgültig Morgenluft, doch die Werkself ließ nichts mehr anbrennen. Bakkers Gelb-Rote Karte in der Nachspielzeit war somit nur noch eine Randnotiz, am Ende feierten neun Leverkusener die ersten Saisonpunkte.

Pleiten, Pech und Pannen: Schalke wird von Union düpiert

Union fackelte auf Gelsenkirchen nicht lange. Bundesliga-Debütant Doekhi legte per Kopf ab auf Startelfdebütant Thorsby, der seinerseits per Kopf einnickte, Schalkes Abwehr sah nicht gut aus (6.). Einen Handelfmeter verwertete dann Bülter zum Ausgleich, nachdem Terodde noch in der Vorwoche in Wolfsburg doppelt vergeben hatte (31.). Doch dann kam es knüppeldick für S04: Beckers Distanzschuss (35.) wurde deutlich, Haberers in der Nachspielzeit leicht abgefälscht, beide Versuche landeten im Gehäuse. Nach Beckers Tor erstickte der Jubel schnell, da ein Fotograf in der Folge gestürzt war, es konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Sekunden nach Wiederanpfiff durfte Becker dann unbeschwert über das 4:1 jubeln, die Vorentscheidung auf Schalke. In der Schlussphase stach Joker Michel noch zweimal zu, sodass für S04 eine happige 1:6-Pleite verbucht werden musste. Die Köpenicker hingegen grüßten nach den Spielen am Samstagnachmittag von der Tabellenspitze.

Augsburg bleibt Hoffenheims Lieblingsgegner

Lieblingsgegner FCA: 13 Siege in 22 Partien hatte Hoffenheim bereits gefeiert, die Fuggerstädter wollten eine weitere Niederlage mit Pepi in der Startelf verhindern. Doch zur Pause lagen die Kraichgauer in der chancenarmen Begegnung mal wieder vorne, Geiger stellte in der 39. Minute auf 1:0. Zwar wusste sich Augsburg nach der Pause zu steigern, doch Zählbares kam dabei nicht heraus. In der Schlussphase verpasste die TSG in Person von Dabbur zweimal die Chance auf das 2:0, doch es reichte auch so für die Breitenreiter-Elf, die den dritten Sieg in Serie feierte.