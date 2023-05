Union: Rekord, Jubiläum und der nächste Meilenstein in Sicht

Der 1. FC Union Berlin steht kurz vor dem Erreichen eines weiteren Meilensteins. Trainer Urs Fischer stapelt tief - möglicherweise wegen der zweiten Hälfte gegen Freiburg.

Einige Premieren und neue Bestmarken hat der 1. FC Union am Samstag mit dem 4:2-Erfolg gegen den Verfolger SC Freiburg aufgestellt. So wurde beispielweise der Punkterekord aus der vergangenen Spielzeit (57 Zähler) gebrochen. Die Eisernen haben nun 59 Zähler auf dem Konto. Die Qualifikation für die Europa League ist bereits fix. "Das ist Wahnsinn, ich kann es noch gar nicht richtig fassen", betonte Trainer Urs Fischer nach dem Schlusspfiff.

Zudem baute der FCU seine Heimserie weiter aus: Seit 22 Bundesligaspielen sind die Köpenicker in der Alten Försterei nun ungeschlagen. Für einige Spieler war die Partie gegen die Breisgauer auch eine der besonderen Art. So zum Beispiel für Kapitän Christopher Trimmel, der sein 300. Pflichtspiel für die Berliner bestritt.

Dagegen legte Abwehrchef Robin Knoche erstmals in einer Begegnung zwei Tore auf. "Das ist mir bisher noch nicht gelungen", sagte der Routinier. "Aber Sheraldo hat die Pässe dann auch ordentlich verwertet." Eben jener Sheraldo Becker, der erstmalig vier Scorerpunkte während eines Matches einheimsen konnte. "Das ist unglaublich, wir haben eine richtig gute Vorstellung geboten. Wir waren einfach sehr effizient, was der Trainer auch vorher eingefordert hatte", erklärte der Stürmer.

Die Ausgangslage ist gut. Urs Fischer

Aber auch Winterzugang Aissa Laidouni wird sich wohl noch lange an das 4:2 zurückerinnern. Der Joker traf zum ersten Mal für seinen neuen Arbeitgeber. Und der wohl wichtigste Fakt: Union rangiert nun drei Punkte und einige Tore vor dem Konkurrenten Freiburg. Die Champions League ist zum Greifen nah, dennoch bleiben die Verantwortlichen weiter demütig und zurückhaltend. "Die Ausgangslage ist gut", so Fischer, der dennoch warnt: "Aber auch nicht mehr und nicht weniger. Dennoch haben wir es in der eigenen Hand."

"Tolle erste Hälfte" reicht Union - Neuer Meilenstein im Blick

Und dass dieses Szenario so vorherrscht, liegt vor allem an den ersten 45 Minuten der Köpenicker. So druckvoll und präzise im Kombinationsspiel zeigte sich die Mannschaft von Fischer in dieser Spielzeit noch nicht. "Es war eine tolle erste Hälfte, wir haben nichts zugelassen und angenommen, was der Gegner uns angeboten hat", fasste der Coach zufrieden zusammen.

Doch nach dem Seitenwechsel ein ganz anderes Bild: Freiburg kam mehr auf, Union wirkte durch die beiden Standardgegentore ein wenig verunsichert. Die Breisgauer waren drauf und dran, den Ausgleich zu markieren. "Wir waren zu passiv und haben den Gegner damit stark gemacht", monierte Fischer.

Doch das macht Union eben in dieser Saison auch zu einem Spitzenteam, dass sie im richtigen Moment den Deckel draufmachen und das Spiel damit entscheiden. Jetzt gilt es nur noch, die Königsklasse einzutüten. Das kann bereits am nächsten Spieltag beim Gastspiel in Hoffenheim passieren. Es bahnt sich ein neuer Meilenstein an.