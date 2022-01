Union reagiert mit Michel auf Kruses Wechsel

Kurz vor dem Ende des Transferfensters wurde es bei Union Berlin hektisch. Der Abgang von Max Kruse hat es erfordert, nochmal zuzuschlagen. Fündig wurden die Köpenicker beim SC Paderborn in der 2. Liga.

Vom Zweitligisten wechselt Sven Michel in die Hauptstadt. Der 31-Jährige stand beim SC Paderborn noch bis Juni 2023 unter Vertrag und war in der Vergangenheit bereits ein Thema bei Union. Die Berliner müssen für den Stürmer, der am Montagvormittag den Medizincheck absolvierte, eine Ablöse im siebenstelligen Bereich an den SCP überweisen. Während der Bundesligist keine Vertragslaufzeit veröffentlichte, gab der Zweiligist an, dass das neue Arbeitspapier bis 2024 läuft.

"Sven ist mit seiner Torgefahr und Kreativität eine echte Verstärkung, wir hatten ihn daher auch schon seit längerem im Auge", kommentierte Geschäftsführer Oliver Ruhnert. "Die Zahlen sprechen für sich, auch in der 2. Bundesliga sind 21 Scorerpunkte in 19 Spielen außergewöhnlich. Zudem ist er voll im Rhythmus und kann uns sofort weiterhelfen."

Michel schließt die durch den Kruse-Wechsel frei gewordene Planstelle in der Offensivabteilung. Ein Eins-zu-eins-Nachfolger ist der Mittelstürmer aber nicht, da er kein Verbindungsspieler wie Kruse ist. Mit seiner Laufstärke und Einsatzfreude kann Michel, der in der aktuellen Saison in 20 Pflichtspielen auf 15 Tore und acht Vorlagen für den SCP kommt, aber dennoch zu Union und der Spielweise der Eisernen passen.

"Der Wechsel zu Union ist für mich eine großartige Chance. Auch die Gespräche mit Oliver Ruhnert und Trainer Urs Fischer haben mich überzeugt, dass hier mit einem konkreten Plan gearbeitet wird", erklärt Michel.

Paderborn erklärt den Wechsel: "Neue Fakten"

"Das Angebot des 1. FC Union Berlin und der Wunsch des Spielers, dieses Angebot anzunehmen, haben neue Fakten geschaffen", sagt Paderborns Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth über den kurzfristigen Deal. "Wir konnten uns somit entscheiden zwischen einem Spieler, dem wir zum zweiten Mal einen Transfer in die Bundesliga verbaut hätten, und einem wirtschaftlichen Ausgleich, den wir zur weiteren zukunftsorientierten Entwicklung unseres Kaders einsetzen können. Wir haben letztlich auf breiter Basis eine Entscheidung getroffen, die den mittel- und langfristigen Vereinsinteressen dient."