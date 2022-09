Union-Präsident Zingler über den Traumstart: "Im Grunde ist es keine Hexerei"

Am Donnerstag trifft Union Berlin in der Europa League auf den belgischen Vertreter Royale Union Saint-Gilloise. Erstmalig findet eine Europapokal-Partie in der Alten Försterei statt. Präsident Dirk Zingler spricht über die "nächste Etappe".

Will in drei Wettbewerben überwintern: Union-Präsident Dirk Zingler. IMAGO/Matthias Koch

Vor der Premiere am Donnerstagabend gegen den blegischen Vize-Meister (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) nahm sich der Präsident der Eisernen Zeit, um in einer Medienrunde Zeit über das besondere Ereignis zu sprechen.

Dirk Zingler über ...

… seine Gefühlswelt vor dem Europa-League-Spiel am Donnerstag: "Für viele Menschen ist der Tag sehr besonders, für mich natürlich auch. Es ist ein historischer Tag für den Verein. Denn es gibt nicht viele Bundesliga-Vereine, die seit 100 Jahren an dem gleichen Standort spielen. Für mich ist das jetzt die nächste Etappe. Nun ist es in dem Stadion das erste Pflichtspiel im Europapokal. Wenn man das sacken lässt, merkt man, wie wichtig die Verankerung mit der Region, mit der Heimat ist. Ganz viele Unioner haben in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, dass wir nun dieses Spiel haben."

… die Umbauarbeiten am Stadion, um die Auflagen der UEFA zu erfüllen: "Wir mussten relativ wenig tun. Es war gewünscht, dass die Aufwärmzone parallel zur Haupttribüne verläuft. Das wird aber in Zukunft generell kommen, auch in Deutschland. Ansonsten gab es arbeitstechnische und organisatorische Auflagen, die wir erfüllen mussten. Wir werden die Kapazität des Gästeblocks auf fünf Prozent verringern, damit wir möglichst vielen Vereinsmitgliedern die Möglichkeit geben können, ein Spiel in der Europa League mitzuerleben. Aber die Gäste sollen sich natürlich trotzdem weiter wohl fühlen, und das werden sie auch."

… die Gruppenphase mit den Gegnern Malmö FF, SC Braga und Union Saint-Gilloise: "Ich erwarte nichts, ich freue mich einfach riesig auf die drei ausverkauften Heimspiele unter Flutlicht. Ich freue mich auch auf die Auswärtsspiele, wo zahlreiche Fans uns begleiten werden. Wir sind mit den Gastvereinen bereits im Kontakt, das ist eine sehr angenehme Situation. Ich würde mir wünschen, dass wir in allen drei Wettbewerben überwintern."

… den Saisonstart mit elf Punkten aus fünf Spielen: "Ich bin nicht so überrascht wie andere. Ich sehe jeden Tag, wie hier gearbeitet wird. Wir haben ein Konzept. Und das ist die letzten zehn bis fünfzehn Jahre mehr aufgegangen als eben nicht aufgegangen. Jeder auf dem Platz weiß, was er zu tun hat. Wir überlassen nichts dem Zufall. Zudem haben wir einen Top-Cheftrainer mit einer klaren Idee und einer klaren Sprache. Im Grunde ist es keine Hexerei. Wichtig ist es, dass wir weiter Spaß haben. Denn Menschen sind in der Lage mehr zu leisten, wenn sie dabei Spaß haben, was sie tun."

… den finanziellen Aspekt der Europa League: "Die Conference League war wirtschaftlich schon sehr erfolgreich. Bei der Europa League wird es noch besser werden. Jedes Spiel, jeder zusätzliche Wettbewerb erhöht die wirtschaftliche Effizienz des Klubs."