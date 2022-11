Union, Posen, Belek: Hansa Rostocks Winterfahrplan

Der FC Hansa Rostock hat seinen Winterfahrplan bekanntgegeben. Es stehen unter anderem Tests gegen Union Berlin und Lech Posen auf dem Programm.

Hansa Rostock hatte sich jüngst mit einem 1:0-Erfolg bei Eintracht Braunschweig in die WM-Pause verabschiedet und überwintert mit 21 Punkten auf Rang neun.

Individuelle Trainingspläne

Die Vorbereitung auf die Rückrunde starten die Hanseaten nach dreiwöchigem Urlaub unter dem neuen Coach Patrick Glöckner am 5. Dezember. "Alle Jungs sollen ein paar Tage die Füße hochlegen und entspannen, dafür ist diese Zeit da", wird der Nachfolger von Jens Härtel auf der Vereinswebsite zitiert. "Für die letzten Urlaubstage haben sie individuelle Trainingspläne erhalten, damit wir nicht ganz von vorn anfangen müssen, wenn wir uns Anfang Dezember wieder treffen", so Glöckner.

Das erste Punktspiel im neuen Jahr steht für die Rostocker am 28. Januar beim 1. FC Heidenheim auf dem Programm.

Vom 5. bis 22. Dezember trainiert Hansa in Rostock. Glöckner lädt in der Regel zu zwei Einheiten pro Tag.

Testspiel in der Alten Försterei

Am 14. Dezember bestreitet die Kogge ein Testspiel beim Bundesligisten 1. FC Union Berlin. Anpfiff ist um 16 Uhr in der Alten Försterei. "Aufgrund der Umbauarbeiten für die neue Rasenheizung können wir in der Vorbereitung nicht im Ostseestadion spielen. Daher sind wir froh, dass es mit dem Spiel bei Union klappt. Zumal dies auch sportlich eine schöne Herausforderung für unser Team wird", sagt Hansas Sport-Vorstand Martin Pieckenhagen.

Trainingslager in Belek

Nach einem kurzen Weihnachtsurlaub geht es im neuen Jahr am 2. Januar weiter. Vom 5. bis zum 15. Januar bereiten sich die Rostocker im Trainingslager in Belek an der türkischen Mittelmeerküste auf die Rückrunde vor. Geplant sind zwei oder drei Testspiele in Belek, Gegner stehen noch nicht fest.

Gastspiel bei Lech Posen

Der ultimative Härtetest in der WM-Pause steigt am 21. Januar 2023. Dann gastieren die Hanseaten bei Lech Posen (14 Uhr). Der amtierende polnische Meister ist derzeit Sechster in der Ekstraklasa.