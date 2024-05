Union plant mit Kemlein

Aljoscha Kemlein (19) war in der Rückrunde von Union an den FC St. Pauli ausgeliehen und spielte sich dort in 17 Liga-Einsätzen (13-mal Startelf) in den Blickpunkt. Laut Union-Präsident Dirk Zingler ist es klarer Wunsch des Präsidiums, das Eigengewächs "in die erste Mannschaft zu integrieren".