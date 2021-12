Union plant mit Behrens - und mit 13.506 Zuschauern

Der 1. FC Union Berlin geht trotz der drohenden Geisterspiele davon aus, das Heimspiel gegen RB Leipzig am Freitagabend vor der geplanten Zuschauerkulisse durchzuführen. Zudem steht Kevin Behrens wieder zur Verfügung. Trainer Urs Fischer attestierte dem Stürmer nach dessen Corona-Erkrankung "außerordentliche" Fitnesswerte.

Behrens war in der vergangenen Länderspielpause positiv auf COVID-19 getestet worden und hatte sich für 14 Tage in Quarantäne begeben müssen. Seit dieser Woche nimmt der Angreifer wieder am Trainingsbetrieb teil. "Kevin geht es sehr gut, auch seine Werte sind nach dieser Quarantänezeit außerordentlich. Da besteht absolut die Möglichkeit, dass er im Kader steht", sagte Union-Coach Urs Fischer vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig (Freitag, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de).

In welcher personellen Besetzung die Sachsen, deren Vorbereitung auf die Partie von mehreren Corona-Fällen gestört wurde, in der Alten Försterei antreten, ist noch offen, soll aber Unions Herangehensweise nicht beeinflussen.

Jetzt hören! Die aktuelle KMD-Folge mit Urs Fischer

"Wir wissen in etwa, wie sie spielen werden. Da haben sie ein, zwei, drei Systeme, auf die wir uns vorbereiten. Entscheidend ist, dass wir den Fokus hinbekommen, dass wir schauen, dass wir unsere Leistung auf den Platz bekommen", sagte Fischer, der sich allerdings wie viele andere fragte, welcher Trainer denn bei RB auf der Bank sitzen wird; dem Vernehmen nach soll auch Leipzigs Assistenzcoach Achim Beierlorzer einer der zuletzt positiv Getesteten sein, er hatte den ebenfalls infizierten Cheftrainer Jesse Marsch in den vergangenen beiden Pflichtspiele vertreten. "Es wird jemand da sein, der die Verantwortung trägt. Wer das sein wird, kann ich nicht beantworten", sagte Fischer dazu.

Union geht von über 13.000 Zuschauern aus

Während es um das Aufgebot der Gäste einige Unklarheiten gibt, geht Union derweil bei der Frage der Zuschauerzulassung für die Partie am Freitagabend von klaren Verhältnissen aus. Seit Mittwoch gilt in Berlin eine neue Regelung, die 13.506 Zuschauer in der Alten Försterei zulässt. Trotz der drohenden Geisterspiele und der für Donnerstag angesetzten Ministerpräsidentenkonferenz gehen die Eisernen davon aus, gegen RB vor der genehmigten Kulisse antreten zu dürfen.

"Man darf sich nicht verrückt machen lassen von den Dingen, die allesamt in der Diskussion sind, sondern man muss immer gucken, was geltende Verordnungslage ist. Die Verordnungslage für Berlin sieht so aus, dass am Freitagabend 13.506 Zuschauer an der Alten Försterei zugelassen sind. Wir gehen nicht davon aus, dass sich das bis Freitagabend noch ändern könnte. Ich wüsste nicht, wie das vonstattengehen sollte", sagte Unions Pressesprecher Christian Arbeit am Mittwochmittag und ergänzte: "Tatsächlich ist das auch die Auskunft, die wir zu dem Spiel haben. Insofern planen wir genau so."

Bei Geisterspielen: Kehrt Union zurück in die Alte Försterei?

Sollten von der Politik künftig wieder Geisterspiele vorgegeben werden, könnte das für Union bedeuten, dass das finale Gruppenspiel in der Europa Conference League gegen Slavia Prag in der nächsten Woche nicht im Olympiastadion stattfindet, sondern in der Alten Försterei. "Wir schauen uns das an und tauschen uns dazu auch aus. Eine Idee ist das schon", sagte Arbeit und erklärte: "Ob es im laufenden Wettbewerb möglich ist, das Stadion zu wechseln, müssen wir uns genau anschauen und auch mit der UEFA diskutieren."

Für die Europapokalspiele ist Union ins Olympiastadion umgezogen, da die Alte Försterei nicht über genügend Sitzplätze zur Erfüllung der UEFA-Kriterien verfügt. Bei Geisterspielen könnte dieser Punkt aber keine Rolle spielen.