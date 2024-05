Union phasenweise überfordert: Für Bjelica war die Zeit gekommen

Union Berlin hat sich von Trainer Nenad Bjelica getrennt. Ein Kommentar von kicker-Reporter Jannis Klimburg.

Dass sich Union Berlin so tief im Abstiegsschlamassel befindet, ist mit Sicherheit nicht die alleinige Schuld von Nenad Bjelica. Viel mehr liegt es an der Mannschaft selbst, dass sie ihre Qualitäten in der laufenden Spielzeit viel zu selten auf den Rasen gebracht hat. Und dennoch ist es meistens im Sport so, dass der Trainer am Ende der Leidtragende ist. Diesmal eben Bjelica, der am Montag entlassen wurde. Sonst wäre, wie der kicker am Mittwoch bereits berichtet hatte, nach Saisonende Schluss gewesen.

Zum Thema Union zieht die Notbremse und beurlaubt Trainer Bjelica

Bjelica hatte Union Berlin zunächst punktetechnisch stabilisiert. Aber eine spielerische Entwicklung war in seiner fünfmonatigen Amtszeit nicht zu erkennen. Vielmehr wirkten die Eisernen in den vergangenen Wochen verunsichert und phasenweise überfordert. Wie beispielsweise beim 1:5 gegen Bayern München oder nun jüngst beim 3:4 gegen Bochum. Es machte am Sonntag in Durchgang eins den Anschein, als würde die Mannschaft resignieren und sich dem drohenden Abstieg einfach so hingeben.

Das Team braucht eine neue Ansprache

Zwar folgte eine deutliche Leistungssteigerung, aber die konnte den Job von Bjelica schlussendlich nicht mehr retten. Daher war es jetzt an der Zeit, sich von dem 52-Jährigen zu trennen. Ein besserer Zeitpunkt wäre wohl vor der so wichtigen Partie gegen den direkten Konkurrenten Bochum gewesen. Aber nun war es die richtige Entscheidung, vor dem Kellerduell in Köln mit dem Interimstrainer Marco Grote sowie Sebastian Bönig und Marie-Louise Eta neue Impulse zu setzen.

Die Mannschaft braucht eine neue Ansprache, neue taktische Vorgaben und ebenfalls eine gezielte Vorbereitung auf die verbleibenden beiden Gegner, um den drohenden Abstieg in die 2. Bundesliga zu vermeiden. Aber klar ist auch: Das Trainertrio allein kann Union nicht aus dem tiefen Sumpf ziehen. Die Spieler sind gefragt, ihr Potenzial abzurufen und den Abstiegskampf mit den eisernen Tugenden wie Kampfgeist, Leidenschaft und Zusammenhalt anzunehmen. Und das gleich am Samstag in Köln, von der ersten bis zur letzten Minute.