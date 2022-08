Union nach 6:1-Sieg: "Waren am Ende einfach die glücklichere Mannschaft"

Wer seinem Gegner ein halbes Dutzend Tore einschenkt und nur eines kassiert, gewinnt wahrscheinlich hochverdient. Ganz so deutlich wie das Ergebnis war das Spiel gegen Schalke aber nicht, wissen auch die Verantwortlichen.

16:12 lautete am Ende die Torschussstatistik - für Schalke 04, das mit 1:6 gegen Union Berlin unterging. Schalke gewann mehr Zweikämpfe (52 Prozent) und hatte mehr Ballbesitz (59 Prozent), doch in den entscheidenden Szenen waren es die Köpenicker, die immer im richtigen Moment zuschlugen und das Ergebnis gegen Spielende in die Höhe trieben.

"Fast jeder Schuss war ein Treffer, Schwolow konnte eigentlich keinen Ball richtig halten", stellte nach Abpfiff daher auch Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert treffend fest.

"Schalke hat es lange Zeit gut gemacht"

"Wenn du auswärts 6:1 in der Bundesliga gewinnst", so Ruhnert weiter, "musst du dir keine Gedanken mehr darüber machen. Natürlich kann man ein paar Dinge finden. Am Ende waren wir auch einfach die glücklichere Mannschaft, die in Führung gegangen ist. Schalke hat es lange Zeit gut gemacht".

Ähnlich sah das auch Janik Haberer, der mit seinem krachenden Schuss zum 3:1 vor der Pause maßgeblich den Weg ebnete. "Der Spielverlauf lief einfach für uns. Schalke kann auch in Führung gehen", so der 28-Jährige, der über seinen Treffer sagt: "Ich freue mich brutal. Ich habe es schon öfter probiert."

Vor Spitzenspiel gegen die Bayern: "Im Regelfall holt man leider relativ wenige Punkte"

Zehn Punkte nach vier Spielen, aus dem Saisonauftakt haben die Köpenicker beinahe das Maximale herausgeholt. Das sei wichtig, so Haberer, denn: "Es wird in den kommenden Wochen anstrengend mit der Doppelbelastung. Daher ist es super, dass wir in den normalen Wochen schonmal fleißig Punkt gesammelt und ein Polster haben".

Dieses "Polster" schiebt Union am Samstagnachmittag zumindest für einige Stunden sogar an die Tabellenspitze, in der kommenden Woche steht dann das Spitzenspiel gegen den FC Bayern an. Ein Spiel auf Augenhöhe? "Es ist immer eine Freude, gegen den FC Bayern zu spielen", so Ruhnert, der dann aber ergänzt: "Im Regelfall holt man leider relativ wenige Punkte".