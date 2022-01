Grischa Prömel ist positiv auf Corona getestet worden und steht dem 1. FC Union Berlin damit vorerst nicht zur Verfügung.

In häuslicher Isolation: Grischa Prömel. imago images/Jan Huebner

Wie der Verein mitteilte, wurde Grischa Prömel vor dem Trainingsstart am Montag in Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim FC Augsburg am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) positiv auf das Coronavirus getestet.

Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler begab sich umgehend in häusliche Isolation.

Alle anderen routinemäßig durchgeführten Tests der Lizenzspielerabteilung ergaben am Montag ein negatives Ergebnis.