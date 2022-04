Union muss auf Baumgartl und Schäfer verzichten

Der Gegner ist bereits abgestiegen. Ob es das aber für den 1. FC Union im Heimspiel gegen Greuther Fürth leichter macht? Auch Trainer Urs Fischer ist sich noch nicht sicher, was von den Franken zu erwarten ist.

"Das ist noch schwierig zu sagen. Es ist alles möglich. Dass sie befreit aufspielen können, ich weiß nicht, ob das zutrifft. Wenn man absteigt, ist es keine einfache Situation. Ich gehe aber davon aus, dass sie die Spielzeit mit Anstand zu Ende spielen, es allen noch mal zeigen wollen", sagte der Union-Coach vor dem Duell mit Schlusslicht Fürth am Freitagabend (20.30 Uhr LIVE! bei kicker) in der Alten Försterei.

Union dürfte in jedem Fall gewarnt sein, verlor der FCU doch das Spiel in der Hinrunde in Fürth mit 0:1, obwohl "die Leistung nicht so schlecht war, eigentlich", meinte Fischer und erklärte: "Wir haben damals nicht alles falsch gemacht, hatten unsere Möglichkeiten. Das war so ein Spiel, in dem gefühlt alles ein bisschen gegen dich gelaufen ist."

100. Bundesligaspiel für Union

Diesmal soll das anders werden. Fischer will "die Leistung der letzten Spiele bestätigen". Zuletzt gewann Union in Leipzig 2:1, revanchierte sich für das Aus im Pokal-Halbfinale gegen RB (1:2). In der Liga sind die Eisernen seit vier Spielen siegreich. Die Serie wollen die Köpenicker in ihrem 100. Bundesligaspiel ausbauen, um im Kampf um einen Europapokalplatz vorzulegen. Allerdings verriet Fischer, dass er mit dem ersten Training der Arbeitswoche am Dienstag "nicht ganz zufrieden" gewesen sei. "Das hatte vielleicht auch mit dem Ergebnis in Leipzig zu tun, dann kam ein freier Tag. Die Spieler brauchten ein bisschen. Heute sah es schon wieder viel besser aus. Ich habe das Gefühl, die Mannschaft baut langsam Spannung auf, hat den Fokus auf das Spiel am Freitagabend", so Fischer am Mittwochmittag.

Schäfer hat Corona

Personell muss der Tabellensechste, der eine Woche nach dem Spiel gegen Fürth zum möglichen "Europapokal-Endspiel" zum Fünften SC Freiburg reist, auf zwei Akteure verzichten. Innenverteidiger Timo Baumgartl, der am Samstag in Leipzig gelbgesperrt gefehlt hatte, steht ebenso wie Mittelfeldspieler Andras Schäfer, der gegen RB sein Startelfdebüt für die Eisernen gefeiert hatte, nicht zur Verfügung. "Baumi wie Andras fallen krankheitsbedingt aus. Bei Andras ist es so, dass er Corona hat", berichtete Fischer. In der Innenverteidigung dürfte damit erneut das Trio Robin Knoche, Paul Jaeckel und Dominique Heintz auflaufen. Im Mittelfeld ist Genki Haraguchi erster Ersatzkandidat für Schäfer.