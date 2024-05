Union: Mit zwei blauen Augen davongekommen

Union Berlin hat trotz einer miserablen Saison den Abstieg am letzten Spieltag verhindert. Die Verantwortlichen müssen nun die richtigen Lehren ziehen. Ein Kommentar von kicker-Reporter Jannis Klimburg.

Union konnte den Abstieg in die 2. Bundesliga gerade noch so verhindern. IMAGO/Matthias Koch

Die Erleichterung war den Spielern ins Gesicht geschrieben, als sie aus dem Spielertunnel in die Mixed Zone und daraufhin weiter in die Kabine gepilgert sind. Von absoluter Freude, lauten Jubelschreien und einem breiten Grinsen war allerdings keine Spur. Kein Wunder, wussten sie die Saison doch richtig einzuordnen. Union Berlin hat auf ganzer Linie enttäuscht. Als Champions-League-Teilnehmer befanden sich die Eisernen quasi die gesamte Rückserie über im Abstiegskampf - aber schlussendlich hatten sie das Happy End auf ihrer Seite.

Union muss die richtigen Lehren ziehen

Und das ausgerechnet mit den Tugenden, die Union so lange hat vermissen lassen: Zusammenhalt, Leidenschaft, Kampfgeist. Gegen Freiburg war Union wieder mehr Union-like und auf den Punkt sowie mit der Unterstützung der treuen Fans voll da. Und ist so noch mal mit zwei blauen Augen davongekommen. Für die weitere Zukunft des Vereins ist es nun wichtig, dass die Verantwortlichen die Spielzeit detailliert analysieren und die richtigen Lehren daraus ziehen, um nicht erneut solch eine verkorkste Runde zu spielen.

Was muss passieren? Der Kader sollte so umgebaut werden, dass bestimmte, bis dato wenig vorhandene Attribute wie Schnelligkeit, Spielwitz und Abschlussstärke im Kader mehr zum Vorschein kommen. Zum einen wird ein Kreativspieler für das Mittelfeld benötigt, der das Spiel an sich reißt und aus der Zentrale heraus Ideen entwickelt. Zum anderen ein Stürmer, der die Bälle festmachen kann, effizient vor dem gegnerischen Tor agiert und dir somit ansatzweise zehn Tore pro Saison beschert. Zu viele Transferflops hat sich Union Berlin in dieser Saison geleistet. Insgesamt hat sich das Mannschaftsgefüge verändert, der Umbruch ist bei weitem nicht so gelungen wie in den vergangenen Jahren.

Der neue Trainer muss zum Verein passen

So oder so wird ein weiterer Umbruch eintreten. Nur wird der eben vermutlich kleiner ausfallen, als wenn Union in die 2. Bundesliga abgerutscht wäre. Dennoch werden einige Spieler nach Höherem streben und wieder international spielen wollen. In dem Fall müssen die Berliner die Transfereinnahmen clever einsetzen und Akteure holen, die für die Aufgabe brennen, sich mit Union in der Bundesliga weiter zu akklimatisieren. Denn nur darum wird es für den Klub gehen. Oftmals wurde der Verein dafür belächelt, die 40-Punkte-Marke als Ziel ausgerufen zu haben. Aber nur das kann der Vorsatz für die kommenden Jahre sein.

Und genau dafür müssen die Verantwortlichen den passenden Trainer finden. Einen Trainer, der zu Union passt und sich der schwierigen Aufgabe annimmt, eine spielerische Entwicklung einzuleiten. Denn das hat die Saison unter anderem auch gezeigt, dass bei den Köpenickern vieles nach dem Prinzip Hoffnung und Zufall läuft. Diesmal hat der Klub nochmals den Kopf aus der Schlinge gezogen. Ob das in der Form ein weiteres Mal gelingt, darf zumindest bezweifelt werden...