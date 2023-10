Union: Mehr als nur ein Leistungsloch

Beim 1. FC Union sind die Grundtugenden verschwunden. Von Kompaktheit und Effizienz ist in Köpenick nichts mehr zu erkennen.

Der 1. FC Union Berlin stand in den vergangenen Jahren dafür, dass im Kollektiv mit viel Leidenschaft und Einsatz gegen den Ball gearbeitet wurde. Immer wieder musste der Verein zu Beginn der Saison einen Umbruch bewältigen, weil Leistungsträger gegangen und neue Spieler dafür geholt worden sind.

Doch in dieser Saison ist alles anders. Der Verein hat durch die Champions-League-Qualifikation viel Geld in die Hand genommen, renommierte Akteure nach Berlin-Köpenick gelotst. Bis dato passt das Teamgefüge noch nicht, weil die Mannschaft nicht eingespielt wirkt. "Ich kann keinem Spieler etwas vorwerfen, jeder gibt sein Bestes. Als Team müssen wir die Abläufe besser machen, eine bessere Absicherung haben", konstatierte Kapitän Christopher Trimmel.

Die 0:3-Pleite gegen den VfB Stuttgart am Wochenende zeigte einmal mehr auf, woran die Eisernen noch tüfteln müssen. Im Rückzugsverhalten fehlt in einigen Phasen die nötige Konzentration, das Tor mit aller Macht verteidigen zu wollen. Der Gegner bekommt partiell zu viele Freiheiten. "Diesen Balldruck zu erzeugen, das haben wir in der ersten Hälfte nicht hinbekommen", monierte Trainer Urs Fischer, der sich aber ebenfalls nicht auf seine Offensivabteilung verlassen konnte.

Nur selten drangen die Köpenicker ins letzte Drittel vor. Und dann fehlten - wie so oft - die zündenden Ideen, die dicht gestaffelte Abwehr der Schwaben auszuhebeln. "Wir konnten kaum den Ball halten, kamen nie in die Spielfortsetzung. Die Abspiele waren zu unpräzise, was auch mit Stuttgart zu tun hat", listete Fischer die Fehler beim eigenen Ballbesitz auf.

Fischer: "Es gilt, Antworten zu finden"

Und auch das hat die Berliner mal ausgezeichnet, dass zügig in die Spitze kombiniert und dann die wenigen Hochkaräter eiskalt genutzt wurden. Doch es scheint so, als hätte der 1. FC Union seine Grundtugenden verloren. "Es gilt, eine Antwort zu finden", so Fischer. Ein Satz, der in den vergangenen Wochen und Monaten oftmals gefallen ist.

Die Verantwortlichen wirken ein wenig ratlos und verunsichert. "Der Kopf macht nach solch einer Niederlagenserie etwas mit dir, da lässt es sich nicht so befreit aufspielen wie sonst", gab Abwehrchef Robin Knoche zu. Nur muss nun genau im Kopf ein Schalter umgelegt werden, damit Union zu seinen Stärken zurückkehrt und diesen Negativlauf stoppen kann. Denn dass sie jeden Kontrahenten vor Probleme stellen können, haben sie in der Bundesliga vier Jahre lang eindrucksvoll bewiesen.