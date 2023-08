Union-Lichtblicke Fofana und Aaronson, Standpauke für Jaeckel

Die schweißtreibende Vorbereitung neigt sich dem Ende zu. Am Sonntag (18 Uhr) startet Champions-League-Teilnehmer Union Berlin in die neue Spielzeit. Dann geht es auswärts in der ersten Runde des DFB-Pokals zum Regionalligisten FC-Astoria Walldorf. Wer sich bis dato in den Vordergrund gespielt hat und wer sich noch steigern muss, wenn er denn in die erste Elf drängen möchte. Ein Überblick.

Gleich mittendrin: Die Neuzugänge Brenden Aaronso (re.) und David Fofana (2. v.l.) IMAGO/Nordphoto