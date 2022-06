Union leiht Baumgartl für ein weiteres Jahr aus

Timo Baumgartl wird für ein weiteres Jahr das Trikot von Union Berlin tragen. Die Köpenicker verständigten sich mit der PSV Eindhoven auf eine Ausweitung der Leihe.

Bleibt ein Eiserner: Timo Baumgartl. DeFodi Images via Getty Images

Der 26-Jährige stand in der vergangenen Saison in 34 Pflichtspielen auf dem Platz und zeigte ordentliche Leistungen (Bundesliga-Notenschnitt 3,36). Kurz vor Saisonende wurde ein Tumor im Hoden entdeckt und entfernt. "Auf dem Weg zur Genesung kann Timo Baumgartl auch weiterhin auf die Unterstützung von Union zählen“, hieß es in der Berliner Vereinsmitteilung.

"Ich habe mich von Beginn an sehr wohl bei Union gefühlt und nicht nur den Verein und seine Menschen, sondern auch die Stadt ins Herz geschlossen. Ich freue mich auf die weitere gemeinsame Zeit und werde versuchen, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen", erklärte Baumgartl, der beim VfB Stuttgart erste Profierfahrung gesammelt hatte.

Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert ergänzte: "Timo hat in seiner ersten Saison gezeigt, wie wichtig er für unsere Defensive ist. Daher ergibt die Verlängerung der Leihe für uns allein schon fußballerisch Sinn. Darüber hinaus wollen wir Timo auf seinem Weg bestmöglich unterstützen und sind zuversichtlich, dass er wieder vollständig genesen wird."