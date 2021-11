Union: Kruse vor Rückkehr

Am Donnerstag wurde bei Union Berlin letztmals in dieser Woche trainiert. Wieder mit dabei: ein zweikampffreudiger Max Kruse.

Berlin ist nicht als Faschings-Hochburg bekannt, aber es gab mit Torwarttrainer Michael Gspurning zumindest eine Person, die die Faschingsfahne auch in der Hauptstadt hochhielt. Der Österreicher tauchte mit Rock und Perücke beim Training auf.

Neun Tage vor dem Heim-Derby gegen Hertha BSC am 20. November meldete sich zudem Max Kruse zurück. Der in den letzten Wochen wegen einer Fuß- bzw. Oberschenkelverletzung fehlende Angreifer konnte voll mittrainieren, auch in Spielformen in Zweikämpfe gehen. Seinem Comeback scheint nichts mehr im Wege zu stehen.

Da in Berlin ab der kommenden Woche die 2G-Regelung Pflicht ist, können der Partie 22.012 Besucher beiwohnen.