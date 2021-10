Union: Kruse fällt gegen Mannheim aus

Union Berlin muss im Pokalspiel bei Drittligist Waldhof Mannheim auf Max Kruse verzichten.

Wenn die Eisernen am Mittwochabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Kurpfalz zum Zweitrunden-Match beim SV Waldhof antreten, müssen sie ohne Kruse auskommen. Den 33-Jährigen bremst eine Fußverletzung aus, die einen Einsatz nicht zulässt.

"Ich hoffe, dass er schnellstmöglich wieder zur Mannschaft zurückkehrt", sagte Union-Trainer Urs Fischer, der auf einen Einsatz des Kreativspielers im Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) hofft.

Kruse absolvierte in dieser Saison acht Bundesliga-Einsätze (kicker-Durchschnitts-Note: 3,06), kam beim 1:1 gegen Stuttgart am vergangenen Wochenende aber nicht zum Einsatz. Im DFB-Pokal (ein Spiel) und in der Conference League (drei) lief er ebenfalls für die Unioner auf.