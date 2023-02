Union kontert Leipzig-Tweet zu Isco - Fischers "Deadline Day"-Vorschlag

Am Ende eines turbulenten Tages stand Union Berlin im DFB-Pokal-Viertelfinale. Auch mit einem vorlauten Tweet von RB Leipzig gingen die Eisernen souverän um.

Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale: Nach dem Isco-Wirbel konnten Urs Fischer & Co. am Mittwochabend doch noch strahlen. IMAGO/Nordphoto

Unverrichteter Dinge hatte Isco Berlin am Dienstag wieder verlassen müssen. Und falls er seinen geplatzten Wechsel zu Union bereute, dürfte es am Abend nicht besser geworden sein: Mit dem Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale demonstrierte sein Beinahe-Arbeitgeber, wie erstaunlich gefestigt er ist.

"Dass so ein Weltstar sich vorstellen kann, für Union Berlin zu spielen, das wäre eine geile Geschichte gewesen. Aber trotzdem haben wir eine geile Mannschaft", sagte Rani Khedira nach dem späten 2:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg trotzig. Der "ereignisreiche Tag" habe auch die Mannschaft beschäftigt. Am Morgen habe sie erfahren, "dass er tatsächlich kommt, mittags dann, dass er doch nicht kommt", so Khedira.

"Optimal, das muss ich schon sagen, war die Vorbereitung auf ein solch wichtiges Spiel wirklich nicht", haderte auch Trainer Urs Fischer. Sein Team habe das Hin und Her um Isco zwar "gut weggesteckt". Trotzdem hatte Fischer indirekt einen Vorschlag für kommende "Deadline Days". "Muss man an diesem Tag spielen, wenn es der letzte Tag des Transferfensters ist?", fragte er.

"Isco?" - "Tradition?"

Der gescheiterte Isco-Deal brachte Union viel Bedauern, aber auch Spott ein. Als die Berliner vor dem Achtelfinale ihre Aufstellung twitterten, schrieb der offizielle Account von RB Leipzig darunter: "Isco?" Was Union ebenfalls mit nur einem Wort konterte: "Tradition?" Auch andere Bundesligisten mischten sich daraufhin ein, der 1. FSV Mainz 05 etwa hinterließ drei Popcorn-Emojis.

Der vereinslose Isco hatte am Dienstag bereits den Medizincheck absolviert, ehe im letzten Moment finanzielle Unstimmigkeiten zwischen seiner Berateragentur und Union auftauchten. "Wir mussten feststellen, dass die vorher besprochenen Dinge von Seiten der Spieleragentur anders waren", berichtete Sport-Geschäftsführer Oliver Ruhnert. "Nachdem die Änderungen heute da waren, haben wir gesagt: 'Das geht so nicht.'"