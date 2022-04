Union knackt 40-Punkte-Ziel - und jetzt?

Am 28. Spieltag hat Union Berlin das Saisonziel von 40 Punkten schon erreicht. Zurücklehnen will man sich in Köpenick aber nicht, vielmehr soll ein neues Ziel definiert werden.

Taiwo Awoniyi und seine Unioner feierten gegen Köln nicht nur einen 1:0-Sieg, sondern auch das Erreichen des Saisonziels. IMAGO/Matthias Koch