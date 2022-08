Union-Keeper Rönnow: "Es war keine einfache Zeit für mich"

Torhüter Frederik Rönnow hat sich in dieser Saison als Nummer 1 beim 1. FC Union Berlin etabliert. In einer Medienrunde sprach der Däne über…

…das Duell mit seinem Ex-Verein Schalke 04 am Samstag: "Es war keine einfache Zeit für mich. Wir haben nicht viele Punkte geholt. Am Anfang habe ich viel gespielt, aber dann kam meine Verletzung und ein neuer Trainer hinzu. Das ist im Fußball dann nicht so einfach. Aber das ist auch eine Erfahrung. Jetzt bin ich froh, dass Schalke in die Bundesliga aufgestiegen ist."

…den Saisonstart: "Wir haben einen guten Start hingelegt. Die neuen Spieler mussten schnell unseren Spielstil kennenlernen. Ich glaube, dass das ganz gut funktioniert hat."

…einen möglichen Wunschgegner in der Europa League: "Darüber denke ich nicht viel nach. Natürlich ist es immer schön, wenn wir gegen eine dänische Mannschaft spielen. Wir schauen mal, was bei der Auslosung passiert. Wir reden darüber im Team, aber wir können das nicht beeinflussen."

…die Chancen auf einen Kaderplatz für die Weltmeisterschaft in Katar: "Ich habe auch viel Kontakt mit dem Torwarttrainer. Ich denke, es ist wichtig, dass ich viel Spielpraxis bekomme. Ich bin glücklich, hier die Nummer 1 zu sein. Normalerweise bin ich dabei, aber im Fußball weiß man nie. Mein Fokus liegt jetzt ganz auf Union Berlin."

…die wenigen Einsätze in der dänischen Nationalmannschaft: "Ich habe in den vergangenen vier Jahren hier in Deutschland nicht so viel gespielt. Dann kannst du in der Nationalmannschaft nicht sagen, dass du viel spielen möchtest. Kasper (Schmeichel, Anm. d. Red.) ist früher in der Premier League immer aufgelaufen und jetzt auch in Nizza. Natürlich will ich mehr Einsätze haben, aber ich kenne auch die Situation, dass Kasper die Nummer 1 ist."

…den Konkurrenzkampf bei Union Berlin: "Lennart (Grill, Anm. d. Red.) ist ein guter Torwart. Er will natürlich auch spielen. Wir haben ein sehr gutes Team mit Jakob (Busk, Anm. d. Red.) und Yannic Stein. Du musst immer eine ordentliche Balance haben. Der Konkurrenzkampf ist wichtig. Aber wir können auch alle miteinander reden über das Training oder die Spiele."

Aufgezeichnet von Jannis Klimburg