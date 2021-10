Union-Keeper Luthe genießt die Komplimente der Fans

Bei Union Berlin schaut man ohne Furcht auf die kommenden Wochen, obwohl wegen der drei Wettbewerbe jede Menge englische Wochen anstehen. Tiefenentspannt kommt auch Torwart Andreas Luthe daher, der eine Hochzeit seiner Karriere erlebt.

Andreas Luthe ließ seine Gesprächspartner am Dienstagmittag ein bisschen warten. Aber der Torwart des 1. FC Union Berlin trug keine Schuld an der Verspätung. In der langen Trainingswoche bis zum nächsten Heimspiel der Eisernen am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg wird zwar nur einmal täglich trainiert. Diese Einheiten sind dafür aber ein bisschen länger.

Luthe hat sich am freien Wochenende runtergefahren und komplett abgeschaltet. Er schaute sich auch nicht im TV an, wie sich seine international beschäftigten Mittspieler bei ihren Nationalmannschaften geschlagen haben.

Inzwischen zieht ihn der Fußballtag aber wieder in den Bann. Eins ist interessanterweise gleichgeblieben. Union steht wie zum Ende der vergangenen Saison auf Rang sieben. Kann Union diese Position halten? "Wir sind mit der gleichen Maßgabe wie in der letzten Saison in die Spielzeit gegangen: Möglichst schnell 40 Punkte sammeln und die Klasse halten", sagte Luthe. "Ich sehe keinen Grund, daran etwas zu ändern, wenn dies uns im letzten Jahr auf Platz sieben gebracht hat. Wir hatten schon gute Gegner, sind aber konkurrenzfähig."

Luthe ist auf seiner Position gefühlt konkurrenzlos

Auf seiner Position ist Luthe jedoch gefühlt konkurrenzlos. Rivale Frederik Rönnow durfte zwar kürzlich in der Gruppenphase der Europa Conference League gegen Maccabi Haifa (3:0) sein Pflichtspiel-Debüt bei Union erleben. Doch das war nur einer Rotation im Rahmen der Dreifach-Belastung geschuldet.

Luthe erhebt deswegen kein Aufsehen. Er zeigt in der Regel solide Leistungen. Nur beim Europacupspiel bei Slavia Prag (1:3) hatte er keinen so guten Tag. Zweifel an seiner Position gibt es nicht. Luthe ist längst zu den Publikumslieblingen aufgestiegen. Regelmäßig stimmen die Union-Anhänger "Luthe, Luthe"-Sprechchöre bei den Begegnungen an, wenn Luthe für eine Parade durch die Gegend fliegt oder eine Flanke herunterpflückt.

Luthe: "Die Sprechchöre sind das i-Tüpfelchen"

Solche Rufe erlebte Luthe auch schon in Augsburg und Bochum. Jetzt genießt er sie ebenso. "Die Sprechchöre sind das i-Tüpfelchen und nicht selbstverständlich. Ich freue mich darüber. Es ist ein Komplement der Zuschauer", erklärte Luthe.

Vielleicht gibt es das auch nach dem Heimspiel gegen die Wolfsburger, gegen die Union in der Bundesliga aber noch nie gewinnen konnte. Leicht wird die Aufgabe aber nicht. Luthe zählt den VfL wieder zum Kreis der Mannschaften, die sich für die Champions League qualifizieren können.

