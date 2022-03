Union-Kapitän Trimmel: "Das ist zwar eine Phrase, aber es ist so"

Union Berlin träumt vom ersten Finale im DFB-Pokal seit 2001. Kapitän Christopher Trimmel (35) sah im 2:1 gegen den FC St. Pauli mehr als nur ein gewonnenes Viertelfinale.

Union scheint nach dem "Kruse-Schock" zurück in der Spur: Dem 3:1 in der Liga gegen Mainz 05 ließen die Eisernen am Dienstagabend einen 2:1-Comebacksieg gegen den FC St. Pauli folgen. Die Momentaufnahme mit Rang sieben in der Liga - nur drei Punkte Rückstand auf Champions-League-Platz vier - und dem Halbfinale im DFB-Pokal lässt sich mehr als sehen.

Nach zuvor drei Niederlagen ohne eigenes Tor in der Liga hat Union die Kurve gekriegt. Kapitän Trimmel atmete am ARD-Mikrofon auf und gestand: "Wir sind als Mannschaft in den vergangenen Wochen noch enger zusammengerückt. Das ist zwar so eine Phrase, aber es ist so." Das Halbfinale sei auf jeden Fall "etwas Besonderes", so der Österreicher. Einen Wunschgegner für die Runde der letzten Vier habe er nicht.

Fischer imponiert Reaktion seiner Mannschaft

"Wir haben eine sehr gute, dominante erste Hälfte gespielt", lobte Trainer Urs Fischer: "Da hatten wir auch deutlich mehr Chancen, doch aus dem Nichts läufst du auf einmal einem Rückstand hinterher." Nach 21 Minuten wurden die Eisernen von einer Freistoß-Variante der Hamburger überrascht. Sheraldo Becker und Joker Andreas Voglsammer drehten den Spieß allerdings um.

Fischer imponierte, wie sein Team auf den neuerlichen Rückschlag reagierte. "Die Mannschaft ist drangeblieben und hat mit sehr viel Willen und Leidenschaft das Spiel gedreht", sagte der Schweizer im Nachgang.

Auf wen Union im Halbfinale trifft, entscheidet Olympiasiegerin Laura Nolte, die am kommenden Sonntag im Rahmen der ARD-Sportschau die Lose ziehen wird.