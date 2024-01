Union ist auf der Suche nach der richtigen Balance

Unions Trainer Bjelica wechselt in Freiburg das System. Die altbekannten Probleme bleiben bestehen.

Trainer Nenad Bjelica hatte seit seinem Amtsantritt Ende November regelmäßig betont, dass man sich in allen Bereichen verbessern müsse. Nun hatten die Eisernen zumindest mal zweieinhalb Wochen Zeit, im Training an gewissen Abläufen zu arbeiten. Doch ein Leistungsanstieg war beim 0:0 in Freiburg wahrlich nicht zu erkennen. Viel mehr erinnerte der Auftritt an die nüchternen Darbietungen unter Vorgänger Urs Fischer in dieser Saison.

Dennoch hob Bjelica hervor: "Einen Punkt zu holen, ist für uns sehr positiv. Vor allem, wenn man sieht, dass wir auswärts lange nicht gepunktet haben." Zuletzt beim Auswärtserfolg in Darmstadt (4:1) am zweiten Spieltag. Kurz danach schob der Kroate aber hinterher: "Wir haben nach vorne nichts entwickeln können, wir wollten besser umschalten. Uns hat vor allem in der ersten Halbzeit die Aggressivität gefehlt. Wir sind dem Ball nur hinterhergelaufen."

Es geht darum, giftig zu sein und darüber die spielerische Komponente zu finden. Kevin Vogt

Dabei hatte der 52-Jährige unter seiner Leitung diesmal erstmalig in der Liga auf das von Fischer praktizierte 5-3-2 gesetzt - mit Neuzugang Kevin Vogt im Zentrum der Dreierkette. Insgesamt stand Union dadurch viel tiefer, hatte somit mehr Raum nach vorne zu überbrücken. Die Balance zwischen Defensive und Angriff stimmt noch nicht. Die Null stand, weil Freiburg es versäumte, einen ihrer vielen Hochkaräter zu nutzen. "Es geht darum, giftig zu sein und darüber die spielerische Komponente zu finden", betonte Vogt.

Ein Plan, der im Breisgau nicht aufging. So blieb es bei einem dürftigen Distanzschuss von Josip Juranovic während der gesamten Spielzeit. "Der Gegner war gut im Pressing, hat uns keine Räume ergeben", erklärte Bjelica die bescheidene Offensivleistung. Viel mehr lag es aber daran, dass im letzten Drittel die Ideen und die Kreativität fehlten, um die griffig sowie konzentriert agierende Freiburger Abwehr auszuhebeln.

Zu mehr Chancen könnten die Köpenicker am Freitag beim Abstiegsduell in Mainz kommen. Dafür müssen die Berliner aber mutiger und vor allem geistreicher auftreten. Ein Kardinalproblem, das sich durch die komplette Runde zieht, weil nur wenige Spieler aus dem Kader die erforderlichen Fähigkeiten mitbringen, in Zone drei mit mehr Finesse zu agieren. Immerhin bleiben Unions Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert noch rund zweieinhalb Wochen Zeit, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Den einen oder anderen Akteur werden die Köpenicker höchstwahrscheinlich noch verpflichten - um gegen die altbekannten Probleme anzugehen.