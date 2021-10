Union hofft in Mainz auf den 100. Bundesligatreffer

Im Auswärtsspiel in Mainz will Union Berlin den sportlichen Schwung aus dem Europacupspiel gegen Haifa mitnehmen. Die Antisemitismus-Vorfälle dieser Partie hallen allerdings noch nach.

Spielt er auch in Mainz von Beginn an? Union-Angreifer Kevin Behrens. imago images/Jan Huebner

Der 1. FC Union Berlin trat am Sonnabendnachmittag selbstbewusst die Reise zur Partie beim 1. FSV Mainz 05 an. Am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) soll dort nach den jüngsten Siegen gegen Arminia Bielefeld (1:0) in der Bundesliga und Maccabi Haifa (3:0) in der Gruppenphase der Europa Conference League das nächste Erfolgserlebnis her.

Fischer fordert Effizienz

Trainer Urs Fischer schaut aber sehr respektvoll auf den nächsten Gegner, der wie Union ebenfalls sehr ordentlich in die Spielzeit gestartet ist und in der Tabelle bisher sogar einen Zähler mehr sammeln konnte. "Mainz ist nicht nur gut in die Saison gekommen. Sie haben es wirklich auch schon echt klasse in der zweiten Halbserie der vergangenen Saison gemacht", erklärte Fischer. "Es ist eine Mannschaft mit einer klaren Struktur. Sie lassen kaum Torchancen zu. Das wird eine schwere Aufgabe für uns. Wir müssen sehr effizient sein."

Erhält Behrens das Startelfmandat?

In Mainz dürfte Union im Vergleich zur Partie gegen Haifa auf einigen Positionen zurückrotieren. Sicherlich rücken Torwart Andreas Luthe sowie die Angreifer Max Kruse und Taiwo Awoniyi wieder in die Startelf. Man darf aber gespannt sein, wie Fischer mit dem formstarken Stürmer Kevin Behrens verfahren wird. Die Neuverpflichtung vom SV Sandhausen hatte sowohl gegen Bielefeld als auch gegen Haifa getroffen. Gegen die Israelis legte er zudem Andreas Voglsammer das 1:0 auf. Auch Behrens ist ein heißer Kandidat für das 100. Bundesliga-Tor des Klubs. Aktuell stehen die Eisernen bei 99 Trefffern.

Von den Stammplatzkandidaten muss lediglich Timo Baumgartl (Gehirnerschütterung) passen. Zudem sind Torwart Jakob Busk erkrankt. Der gegen Haifa wegen eines Infekts fehlende Stürmer Cedric Teuchert dürfte ebenfalls noch nicht dabei sein.

Gedämpfte Freude über schönen Fußballabend

Die schöne sportliche Stimmung wird allerdings gedämpft durch die antisemitischen Vorfälle weniger Störenfriede bei der Begegnung gegen Haifa. "Es war eigentlich ein Fußballabend mit toller Stimmung und auf beiden Seiten mit vielen erfreuten Gesichtern. Es ist halt so, dass immer wieder eine Minderheit irgendwo etwas kaputt machen kann. Man sollte denen nicht eine allzu große Fläche bieten", sagte Fischer. Der Verein steht in Kontakt mit der Polizei, die nach den Tätern sucht.