Union hat Wiesbadens Torjäger Prtajin im Visier

Union Berlin ist bekanntlich auf der Suche nach einem Mittelstürmer. Diese Vakanz könnte nun Ivan Prtajin vom Drittligisten Wehen Wiesbaden schließen.

Es ist kein Geheimnis, dass der 1. FC Union auf der Suche nach einem Mittelstürmer ist. Denn auf dieser Position besteht eine große Vakanz im Kader. Nun könnte der Verein aus dem Südosten Berlins eventuell fündig geworden sein. Denn nach kicker-Informationen haben die Eisernen Ivan Prtajin vom Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden im Visier. Die Verhandlungen zwischen den beiden Parteien sollen demnach schon weit gediehen sein.

Der 28-Jährige spielte sich in der zurückliegenden Runde mit starken Leistungen ins Rampenlicht. Für die Wiesbadener absolvierte Prtajin 31 Spiele, markierte dabei 13 Treffer und legte zudem weitere zwei Tore auf. Hinzu kommen zwei weitere Treffer im DFB-Pokal. Kein Wunder, dass so einige höherklassige Klubs auf den Kroaten aufmerksam geworden sind. Die Ausstiegsklausel für den Angreifer soll bei rund einer Millionen Euro liegen.

Prtajin ist ein typischer Mittelstürmer

Mit 1,89 Metern und 89 Kilogramm verkörpert Prtajin, der unter anderem schon in der Schweiz beim FC Schaffhausen sowie in den Niederlanden bei Roda Kerkrade aktiv war, den typischen Ankerstürmer, der die Bälle festmachen kann, aber gleichzeitig auch abschlussstark in der Box agiert. Genau nach solch einem Mittelstürmer ist Union aktuell dringend auf der Suche. Und hat nun mit Prtajin vielleicht einen geeigneten Kandidaten dafür gefunden.