Union hat Vertessen an der Angel

Nach kicker-Informationen befindet sich Union in intensiven Verhandlungen mit PSV Eindhoven um einen Transfer von Yorbe Vertessen (23). Der schnelle Linksaußen könnte David Datro Fofana ersetzen, der zu seinem Leihklub Chelsea zurückgekehrt ist. Sheraldo Becker (Vertrag läuft aus), könnte den Klub ebenfalls noch verlassen, um eine Ablöse generieren zu können. In der laufenden Saison kam Vertessen auf 14 Einsätze in der Eredivisie (drei Tore), zwölfmal kam er als Joker von der Bank.