Union Halle-Neustadt heute zum zweiten Versuch in Neckarsulm

Heute um 17:30 Uhr startet der zweite Versuch für das Spiel zwischen der Sport-Union Neckarsulm und dem SV Union Halle-Neustadt in der Handball Bundesliga Frauen. Vor zwei Wochen konnte die Begegnung nicht angepfiffen werden.

Vor zwei Wochen war das Spiel zwischen er Sport-Union Neckarsulm und dem SV Union Halle-Neustadt in der Handball Bundesliga Frauen bereits angesetzt, musste aber wegen eines zu glatten Spielbodens kurzfristig abgesagt werden. Die Gäste aus Halle, die Schiedsrichterinnen sowie zahlreiche Zuschauer - unter ihnen auch ein Fanbus vom TV 1861 Marktsteft - waren damals am Ostersamstag vergeblich in die Ballei angereist.

Am heutigen Sonntag machen sich die Schiedsrichterinnen und die Wildcats erneut auf den Weg in das aus Halle 413 Kilometer entfernte Neckarsulm. Nicht dabei sein wird der große Unterstützungsfanbus des Jugendvereines von Cara Reuthal.

"Leider hat mein Heimatverein, wo ich mit Handball begonnen habe, am Sonntag auch einen Heimspieltag, demnach können sie nicht noch mal kommen. Ich habe mich damals sehr gefreut, dass so viele liebe Menschen vor Ort waren. Diese Gedanken werde ich heute emotional mit ins Spiel nehmen und ist für mich eine extra Motivation", so Cara Reuthal.

Halle "unfassbar motiviert"

Mit großer Wut oder Verärgerung fährt das Team von der Saale nicht nach Neckarsulm. "Wir sind unfassbar motiviert, um das Spiel zuspielen und wollen die zwei wichtigen Punkte nach Halle holen", so die Rückraumspielerin weiter.

Etwas Sorge hatte man im Lager der Wildcats wie Tabea Wipper, Julia Niewiadomska und Edita Nukovic von den Nationalmannschaftslehrgängen zurückkommen.

"Einige Spielerinnen sind angeschlagen, aber unsere medizinische Abteilung arbeitet mit Hochdruck daran, dass diese zum Spiel fit sind. Egal, wer am Sonntag auf der Platte steht, wir werden bereit sein und alles dafür geben, die zwei Punkte mit nach Halle nehmen", äußerte sich ein motivierter Till Wiechers vor dem Spiel.

Für den Kampf um den Klassenerhalt hat das Spiel weiterhin eine enorme Brisanz. Mit einem Sieg könnten die Hallenserinnen mit drei Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze absetzen. Für Neckarsulm wäre ein Sieg der letzte Strohhalm im Kampf um den Klassenerhalt. Geleitet wird das Spiel erneut von Katharina Heinz und Sonja Lenhardt. Sportdeutschland.TV und Dyn übertragen das Spiel ab 17:20 Uhr Live.