Es geht nichts mehr

Obwohl die Niedersachsen phasenweise in der Hauptstadt klar besser waren, sprang für Maximilian Arnold & Co. nichts mehr heraus - und so verlor das sportlich angeschlagene Wolfsburg nach zuletzt vier Remis am Stück das erste Spiel 2024. Währenddessen feierten die Eisernen ganz wichtige drei Punkte. Getty Images