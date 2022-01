Wszolek fehlt bei Unions Nullnummer gegen Lodz

Nach nur gut einem halben Jahr trennen sich offenbar wieder die Wege von Pawel Wszolek und Union Berlin. Laut polnischer Medien steht der Flügelspieler vor einer Rückkehr zu seinem Ex-Klub Legia Warschau. Beim Test der Eisernen gegen Lodz fehlte Wszolek - ebenso wie diverse andere Union-Profis.

Am Mittwoch trennten sich Union und Lodz torlos. Auch in dieser Szene trifft Anthony Ujah (in Rot) nicht. imago images

Im Testspiel gegen Widzew Lodz, in dem der überlegene 1. FC Union am Mittwochnachmittag vor 947 Zuschauern in der Alten Försterei viele gute Chancen vergab, traten die Berliner ohne eine Reihe von Spielern an. So waren Stammtorwart Andreas Luthe, Spielmacher Max Kruse, Linksverteidiger Niko Gießelmann und Mittelfeldspieler Rani Khedira nicht dabei. Auch die Winterzugänge Andras Schäfer und Dominique Heintz fehlten.

Der ungarische Nationalspieler Schäfer, den Union in der vergangenen Woche vom slowakischen Erstligisten Dunajska Streda verpflichtet hatte, war angeschlagen nach Berlin gekommen und befindet sich im Aufbautraining. Innenverteidiger Heintz ist laut Klubangaben erkrankt.

Effizient waren wir nicht, genügend Möglichkeiten waren da. Urs Fischer

"Dominique ist kränklich, aber es geht ihm besser. Er sollte am Donnerstag zur Mannschaft stoßen", sagte Union-Coach Urs Fischer zu Heintz und erklärte zur Nullnummer gegen Lodz: "Effizient waren wir nicht, genügend Möglichkeiten waren da. Aber die Mannschaft hat sich eingesetzt, ist viel gelaufen. Das hat mir gefallen." Daneben fehlten zwei weitere Mittelfeldspieler. Genki Haraguchi tritt mit Japan in der WM-Qualifikation an, Kevin Möhwald wurde positiv auf COVID-19 getestet.

Offenbar aus einem ganz anderen Grund fehlte derweil Flügelspieler Pawel Wszolek bei der Nullnummer gegen den polnischen Zweitligisten Lodz, der kurzfristig für Erzgebirge Aue (Absage aufgrund personeller Probleme) eingesprungen war. Nach gut einem halben Jahr in Diensten des 1. FC Union steht Wszolek wohl vor der Rückkehr in seine Heimat. Wie polnische Medien berichten, soll sich der Flügelspieler auf Leihbasis bis Saisonende seinem Ex-Klub Legia Warschau anschließen. "Pawel war gegen Lodz nicht im Aufgebot", sagte Fischer und bestätigte auf Nachfrage, dass Wszolek weder krank noch verletzt sei.

Nur ein Einsatz im DFB-Pokal

Der 29-Jährige, der zuletzt nach einem positiven Corona-Test über Wochen nicht zur Verfügung gestanden hatte, war erst im Sommer ablösefrei von Legia zu Union gewechselt. Bei den Eisernen konnte sich Wszolek nicht durchsetzen. In der Bundesliga und der Europa Conference League blieb er bislang ohne Einsatz, einzig im DFB-Pokal durfte er beim 3:1 n.V. in der zweiten Runde bei Waldhof Mannheim 18 Minuten spielen.

Union Berlin - Widzew Lodz 0:0

Union: Rönnow (46. Busk) - Baumgartl (46. Jaeckel), Knoche, van Drongelen (46. Somnitz) - Ryerson, Prömel (68. Dehl), Oczipka (63. Trimmel) - Öztunali (46. Becker), Endo (63. Abdullahi) - Ujah, Behrens (46. Voglsammer). - Zuschauer: 947.