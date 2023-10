In der ersten Hälfte war An der Alten Försterei eigentlich gar nicht so viel los. Weil sich beim VfB abermals Torjäger Guirassy treffsicher zeigte und sein Team mit einer der wenigen Chancen in Führung brachte, führen die Schwaben knapp. Die Eisernen blieben in der Offensive harmlos. Bitter für Stuttgart: Guirassy musste nach Problemen am Oberschenkel ausgewechselt werden.