Union gegen St. Gilles: Wiedersehen mit einer harten Nuss

Wie Union Berlin gegen Union St. Gilloise bestehen kann, glaubt Trainer Urs Fischer zu wissen. Niko Gießelmann ist wieder eine Option, zwei Kollegen hingegen noch nicht.

Die Situation ist neu: Erstmals in seiner Klubgeschichte steht der 1. FC Union Berlin im Achtelfinale der Europa League. Überrascht werden kann Urs Fischer im Hinspiel an diesem Donnerstag gegen Union St. Gilloise (21 Uhr, LIVE! auf kicker) allerdings nicht. Schließlich haben der Trainer der Eisernen und seine Mannschaft mit dem momentanen Tabellenzweiten der belgischen Jupiler League schon hinreichend Bekanntschaft gemacht. Bereits in der Gruppenphase standen sich Union und St. Gilles gegenüber, beide Klubs gewannen jeweils ihr Auswärtsspiel mit 1:0.

Fischer erinnert sich auch daran, wie sich sein Team beim ersten Duell beider Klubs am 8. September 2022 im Stadion an der Alten Försterei gegen die Belgier schwergetan hat. "Union St. Gilloise hat eine eher defensive Haltung gezeigt", so der 57-Jährige im Rahmen der Spieltags-Pressekonferenz am Mittwochmittag. Fischer schätzt das Team seines Kollegen Karel Geraerts (41) hoch ein.

Berliner müssen Konterangebote minimieren

"Das ist eine gut organisierte und kompakte Mannschaft", sagt der Schweizer, "die ähnliche Attribute wie wir zeigt, wenn es um das Gesicht der Mannschaft geht". Darüber hinaus verfügten die Belgier über "eine gute Geschwindigkeit" und insgesamt über gute Qualitäten im Umschaltspiel.

Für Union-Kapitän Christopher Trimmel und Kollegen heißt das, dass sie vor allem die Konterangebote minieren müssen. Im Gruppenphasen-Hinspiel im September habe St. Gilles sein Team mit einem schnellen Gegenstoß "erwischt", so Fischer, "das müssen wir im Kopf haben".

Ein wichtiger Faktor für sein Team sei es, eine möglichst optimale Restverteidigung auf den Platz zu bringen, so der Union-Coach weiter. Mit Ball will Fischer gerade im Vergleich zur jüngsten Darbietung beim 0:0 in der Liga gegen Köln eine deutliche Steigerung sehen. Vor allem in Sachen Präzision im letzten Drittel muss Union wieder Fortschritte machen.

Kownacki im Visier?

Verzichten müssen die Berliner nach wie vor auf Andras Schäfer (Aufbautraining nach Fußverletzung), und auch für den zuletzt angeschlagenen Jerome Roussillon kommt die Partie gegen Union St. Gilloise laut Fischer "ein, zwei Tage zu früh". Niko Gießelmann, der ebenso wie Roussillon zuletzt angeschlagen war und wie der Franzose das Training wieder aufgenommen hat, ist dagegen einen Schritt weiter und laut Fischer eine Option für den Kader.

Zum Kader für die Saison 2023/24 gehört unterdessen möglicherweise Dawid Kownacki. Nach kicker-Informationen hat Union Interesse an dem 25 Jahre alten Stürmer von Fortuna Düsseldorf, dessen Vertrag ausläuft und der mit 17 Scorerpunkten (zehn Tore, sieben Assists) derzeit zweitbester Scorer der 2. Liga ist.