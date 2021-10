Fischer nach Test unzufrieden: "Die erste Hälfte war Fußball ohne Kontakt"

Das Testspiel von Union Berlin gegen St. Gallen war für Coach Urs Fischer eine Reise in die Vergangenheit. In der Gegenwart konnten einige seiner Reservisten Spielpraxis sammeln. Mit der Leistung bei der 1:3-Niederlage war Fischer nicht zufrieden.

Der FC St. Gallen gab erneut eine Stippvisite als Testspielpartner beim 1. FC Union Berlin ab. Am 19. Januar 2020 konnten die Schweizer mit 2:1 in Köpenick gewinnen. In der Neuauflage am Mittwochabend siegten sie verdientermaßen sogar mit 3:1. Die Tore der Schweizer vor 1146 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei gingen auf das Konto von Tim Staubli (26. Minute), Patrick Sutter (55.) und Salifou Diarrassouba (60.). Nach einer Stunde lag Union verdient mit 0:3 zurück. Verteidiger Paul Jaeckel sorgte in der Schlussphase, in der Union viele Gelegenheiten vergab, wenigstens für den Ehrentreffer zum 1:3 (69.). Allerdings gab es noch einen weiteren Tiefschlag, Mittelfeldmann Pawel Wszolek schied kurz vor Ende noch mit einer Knöchelverletzung aus.

Union-Coach Urs Fischer wird zumindest vor dem Anpfiff sicher mal an die alten Zeiten in St. Gallen gedacht haben. Zwischen 1987 und 1995 bestritt der frühere Verteidiger 293 Pflichtspiele für St. Gallen. In der Gegenwart schaute er bei der Partie in erster Linie seinen Reservisten beim Spielpraxis sammeln zu. Nach Ablauf der 90 Minuten war er unzufrieden. "Man hat deutlich gesehen, dass einigen Spielern Spielminuten fehlen. Ich werde das mit den Jungs besprechen. Die erste Hälfte war Fußball ohne Kontakt von unserer Seite. Dann geht es einfach nicht", erklärte Fischer. "Wir sind schon auf dem Boden angekommen. Das gilt für alle, auch für die Herren von der Presse. Nach dem 0:3 sind wir wirklich aufgewacht. Wir hatten viele Möglichkeiten."

Ein wenig im Blickpunkt stand Sheraldo Becker. Der Offensivmann hatte sich am Vortrag in einer Medienrunde über zu wenig Spielzeit beklagt. Becker konnte in der Partie aber nur bedingt Pluspunkte sammeln. Bei einigen Flanken war er zu ungenau. Bei seinen Abschlüssen fehlte ihm wie in der 82. Minute Fortune.

Union-Kader ausgedünnt

Der Union-Kader war durch sechs Länderspiel-Fahrer ein bisschen ausgedünnt. Taiwo Awoniyi (Nigeria), Genki Haraguchi (Japan), Tymoteusz Puchacz (Polen), Frederik Rönnow (Dänemark), Julian Ryerson (Norwegen) und Christopher Trimmel (Österreich) kämpfen in diesen Tagen mit ihren Nationen um WM-Zähler. Beim Spiel Dänemark gegen Österreich am Dienstag in Kopenhagen könnten Rönnow und Trimmel sogar direkt aufeinandertreffen.

Ihre Chance im Test gegen St. Gallen hätten vermutlich auch Innenverteidiger Mathis Bruns und Angreifer Malick Sanogo erhalten. Die beiden U-19-Bundesligaspieler von Union nehmen in dieser Woche aber am Sichtungslehrgang der U18-Nationalmannschaft in Krefeld teil.

Verletzungsbedingt fehlte Innenverteidiger Timo Baumgartl, der nach seiner schweren Gehirnerschütterung beim Heimspiel gegen Arminia Bielefeld (1:0) am 25. September aber zumindest schon wieder individuell trainieren konnte.

In der Bundesliga geht es für Union am 16. Oktober weiter. Dann ist der VfL Wolfsburg in der Alten Försterei zu Gast.

Union: Busk - Wszolek, Jaeckel, van Drongelen, Oczipka - Möhwald (72. Dehl) - Becker, Teuchert, Öztunali (58. Prömel), Endo (58. Voglsammer) - Abdullahi (58. Behrens).