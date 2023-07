Die Joker treffen: Union bezwingt Rapid Wien

Im ersten Testspiel vor heimischem Publikum besiegte der 1. FC Union Berlin den SK Rapid Wien dank einer Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel mit 3:0.

Bis dato hat der 1. FC Union Berlin in der Vorbereitung auswärts wahrlich noch nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Dem ersten Test gegen FSV Luckenwalde (2:0) folgte ein Fehlerfestival beim ungarischen Vertreter Zalaegerszegi TE (2:3). Im dritten Freundschaftsspiel, der ersten Partie vor heimischer Kulisse, siegten die Köpenicker mit 3:0 (0:0) gegen Rapid Wien.

Tousart auf der Tribüne - Aaronson startet

Dabei bot Trainer Urs Fischer eine erste Elf auf, die auch so in ein paar Wochen in der Bundesliga oder im DFB-Pokal auflaufen könnte, ohne dass bei der Verkündung große innerliche Fragezeichen bei den Anhängern auftauchen würden. Neuzugang Lucas Tousart, dessen Verpflichtung eine Stunde vor dem Anstoß bekanntgegeben wurde, nahm allerdings erstmal auf der Tribüne Platz. Sein Startelfdebüt feierte dagegen Leihgabe Brenden Aaronson, der in der Anfangsphase auch fleißig von seinen Mitspielern gesucht wurde.

Keine Torgefahr im ersten Durchgang

Die große Spielkunst blieb allerdings aus, weil Rapid zuverlässig verschob, die Räume eng machte und die Hausherren lediglich in die Horizontale anstatt in die Vertikale kamen. Die erste Torannäherung verbuchten die Gäste in Person von Matthias Seidl, der es humorlos aus 20 Metern versuchte, aber Keeper Frederik Rönnow vor keine größeren Probleme stellte (21.). Unions Angriffsbemühungen endeten zumeist fünf Meter vor der gegnerischen Box, sodass Wiens Torhüter Niklas Hedl eine mehr oder weniger ruhige erste Hälfte erlebte. Lediglich beim Freistoß Christopher Trimmels musste der 22-Jährige zupacken (38.).

Zwei Joker für drei Tore

Turbulenter ging es dann prompt in Abschnitt zwei zu: Nach feinem Zuspiel von David Fofana beförderte Kevin Behrens das Spielgerät an den Pfosten (51.). Nur zwei Minuten später durfte der Joker dann aber jubeln. Eine flache Hereingabe von Trimmel erreichte den Mittelstürmer, der nur noch seinen Fuß hinhalten musste. Nun drehten die Gastgeber auf und legten gleich nach. Einen Pass von Alex Kral verwertete Fofana mit einer fließenden Bewegung zum 2:0 (56.).

Nahezu jeder Angriff wurde bei den Berlinern nun über die rechte Seite eingeleitet. So auch beim 3:0, als Josip Juranovic flankte und Behrens mit einem Kopfball-Lupfer einnetzte (74.). Anschließend schalteten die Hauptstädter wieder zwei Gänge zurück und spielten die deutliche Führung souverän herunter. Von Rapid kam im zweiten Abschnitt nur wenig Gegenwehr, was aber auch mit den vielen Wechseln zusammenhing.