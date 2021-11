Union gegen Hertha: Sturm gegen Stürmchen

Beim 1. FC Union Berlin hat sich Taiwo Awoniyi in dieser Saison unverzichtbar gemacht, bei Hertha BSC im Angriff noch niemand das Erbe des abgewanderten Jhon Cordoba angetreten. Das Hauptstadt-Derby am Samstagabend ist auch das Duell zweier Sturmreihen, die derzeit eine ganz unterschiedliche Durchschlagskraft haben.

Es ist noch gar nicht so lange her, da vermisste nicht nur Trainer Urs Fischer bei Taiwo Awoniyi "die Ruhe in solchen Aktionen, zu wissen, was zu tun ist". Vor dem gegnerischen Tor agierte der nigerianische Angreifer des 1. FC Union noch vor einigen Monaten mitunter hektisch und inkonsequent. In dieser Saison, seiner zweiten bei den Eisernen, zeigt sich der Mittelstürmer bislang deutlich zielstrebiger.

Mit sieben Toren ist Awoniyi der erfolgreichste Schütze der Köpenicker. Vor allem zu Saisonbeginn glänzte er zusammen mit seinem spielstarken Sturmpartner Max Kruse. Da legte sich das unterschiedliche Duo, das sich gut ergänzen kann, in den drei Wettbewerben gegenseitig die Treffer auf. "Wir haben mit Max einen Kreativspieler, der den letzten Pass spielen kann, und mit Taiwo einen Spieler, der immer wieder die Tiefe sucht", erklärte Fischer.

Awoniyi, der mit 26 fast die Hälfte aller Torschüsse der Union-Stürmer (58) abgab, und Kruse, der nach überstandener Oberschenkelblessur pünktlich zum Hauptstadtderby gegen Hertha BSC ins Mannschaftstraining zurückkehrte, sind aber nicht das Einzige, das Union im Angriff zu bieten hat. Insgesamt acht Optionen und diverse Variationen stehen Fischer zur Verfügung. Der Schweizer Coach kann verschiedene Formationen spielen lassen, ob mit einem Stoßstürmer, Doppelspitze oder Dreier-Angriff. Mit Kruse oder Cedric Teuchert hat er spielstarke Angreifer im Kader, mit Awoniyi, Kevin Behrens oder Andreas Voglsammer wuchtige Stürmertypen. Dazu kommt mit Awoniyi und Voglsammer, insbesondere aber mit Sheraldo Becker viel Geschwindigkeit.

Behrens fehlt Union - Springt Voglsammer ein?

Becker, einer der schnellsten Profis der Liga, kann als Außenangreifer agieren, aber auch als zweite Spitze, etwa an der Seite von Awoniyi. Setzt Fischer auf dieses flinke Angriffsduo, sucht Union mehr die Tiefe. Behrens hingegen, der im Sommer ablösefrei von Zweitligist SV Sandhausen verpflichtet wurde, steht für Physis und Einsatzbereitschaft. Der 30 Jahre alte Bundesliga-Neuling zählt in Köpenick zu den Gewinnern der bisherigen Saison, erhält meist als Joker regelmäßig Einsatzzeit und überzeugt bisher als Backup für Awoniyi. Behrens ist Unions zweikampfstärkster Angreifer (57,9 Prozent) und steuerte in der Liga wie Kruse vier Scorerpunkte (jeweils ein Tor, drei Assists) bei.

Für das Derby gegen Hertha fällt er aufgrund einer Corona-Erkrankung allerdings aus. Das sei "bitter", sagt Teamkollege Grischa Prömel. Doch die gute Nachricht für Union ist: In Voglsammer verfügen die Eisernen über eine weitere Option. Der ehemalige Bielefelder kann sowohl im Sturmzentrum als auch außen spielen, muss sich aber bisher im Ranking hinter Behrens einreihen.

Eine zahlenmäßig große Auswahl im Angriff hat Stadtrivale Hertha auch. Von der Durchschlagskraft des Union-Sturms ist die Angriffsabteilung der Blau-Weißen aktuell allerdings weit entfernt. Nach dem Bundesliga-Wiederaufstieg 1997 verbuchten Hertha-Stürmer immer wieder herausragende Torquoten. Michael Preetz (1998/99 mit 23 Saisontoren Bundesliga-Torschützenkönig), Marko Pantelic, Christian Gimenez, Andrey Voronin, Adrian Ramos, Vedad Ibisevic, Salomon Kalou - sie alle sorgten für zweistellige Saison-Torquoten und trugen ihre jeweiligen Mannschaften.

Cordobas Lücke konnte bei Hertha keiner schließen

Im aktuellen Jahrgang sind derlei Erfolgsgeschichten im Sturm bislang ausgeblieben. Die Lücke, die der im Sommer nach nur einer Saison in Berlin für 20 Millionen Euro Ablöse zu FK Krasnodar nach Russland verkaufte Jhon Cordoba hinterlassen hat, ist bis heute nicht geschlossen. Der Kolumbianer war über die reine Ausbeute (sieben Tore in 21 BL-Spielen für Hertha) hinaus als Ein-Mann-Räumkommando mit seiner Wucht, seinem Tempo und seiner Unerschrockenheit prädestiniert dafür, mehrere Verteidiger des Gegners zu beschäftigen - und auffallend stark im Sichern und Weiterleiten von Bällen.

Die, die sich seit Cordobas Abschied auf der Neun probieren durften, haben ein sehr unterschiedliches Profil. Wirklich festgespielt hat sich noch niemand auf jener Position, der in Pal Dardais 4-2-3-1 eine große Bedeutung zukommt. Der schlitzohrige, spielintelligente Stevan Jovetic, der fleißige, fürs Anlaufen wertvolle Davie Selke, der große und dennoch spielstarke Ishak Belfodil, der als stärkster Abschlussspieler des Kaders und klassischer Strafraumstürmer geltende Krzysztof Piatek, der schnelle Myziane Maolida - ein Mix aus den verschiedenen Qualitäten des Quintetts wäre gut.

Steht Hertha zur Verfügung: Stevan Jovetic. imago images/Revierfoto

Die Zahlen sind vergleichsweise ernüchternd: Jovetic, nach seiner Corona-Infektion freigetestet und aus Montenegro zurückgekehrt , steht bei zwei Saisontoren in der Liga, Piatek und Maolida stehen bei einem. Selke, nach eineinhalb enttäuschenden Jahren aus Bremen vor der Saison nach Berlin zurückgekehrt, und Neuzugang Belfodil warten in der Liga noch auf ihr erstes Erfolgserlebnis. Belfodil, im August für 500.000 Euro Ablöse aus Hoffenheim gekommen, fehlten bislang meist die Bindung und der letzte Tick Spritzigkeit. Selke wirkt im Abschluss oder bei vorletzten Bällen oft nicht klar und ruhig genug. Piatek behauptet die Bälle nicht entschlossen genug und beteiligt sich nach Dardais Geschmack zu wenig am Spiel.

Der Pole passt mit seiner Bauart als Stürmer, der auf Vorlagen angewiesen ist und dessen natürliches Revier der gegnerische Strafraum ist, auch knapp zwei Jahre nach seiner Ankunft nicht zu Herthas auf Kompaktheit und Umschaltmomenten basierender Spielweise. Neuzugang Maolida, der bei OGC Nizza öfter im Sturmzentrum auflief, scheint auf dem Flügel besser aufgehoben als auf der Neun und muss sich in puncto taktische Disziplin deutlich steigern.

Bemerkenswert: Von allen Hertha-Angreifern hat nur Piatek bislang eine Torvorlage in der Bilanz stehen. Während Unions Stürmer in dieser Saison in Summe bereits 20 Scorerpunkte in der Bundesliga verbuchen (11 Tore/9 Assists), kommen Herthas Angreifer auf fünf Scorerpunkte (4/1). Als Coach Dardai zwei Tage vor dem Derby über die Lage im Sturm referierte, klang das vordergründig positiv. Natürlich sei Herthas Offensive mit Jovetic besser („Er wird selber entscheiden, ob er von Anfang an spielt, als Einwechsler kommt oder gar nicht dabei ist.“), aber auch die anderen bekamen warme Worte. "Ishak hat diese Woche sehr gut trainiert", sagte der Ungar. "Davie läuft gut an, ist motiviert, manchmal muss man ihn fast bremsen. Krzysztof war nicht hier (sondern bei der polnischen Nationalmannschaft, d. Red.), aber er kann Tore schießen."

Das klang ein bisschen so, als könne Dardai jeden der Kandidaten reinwerfen. Das mag stimmen. Aber es heißt im Umkehrschluss auch: Kein Stürmer ist bislang unverzichtbar.