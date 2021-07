Voglsammer kurios: Union trennt sich von Kiew mit 1:1

Union Berlin hat sich im tirolerischen Kematen vom ukrainischen Topklub Dynamo Kiew in einem Testspiel mit 1:1 getrennt.

Union-Coach Urs Fischer setzte in seiner Startelf, in der unter anderem die Olympia-Fahrer Max Kruse und Cedric Teuchert fehlten, auf den zuletzt fix verpflichteten Taiwo Awoniyi.

Die erste Hälfte bei sehr warmen Temperaturen begann mau. Beide Teams waren auf Defensive bedacht und ließen kaum Chancen zu. Die erste Gelegenheit hatte Kulach für die Ukrainer (19.), Keeper Busk parierte mit etwas Mühe.

Voglsammer und Gerson Rodrigues im Glück

Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte wurde es plötzlich sogar etwas nickelig. Gerson Rodrigues hatte nach Nachtreten gegen Ryerson und einem Ballwurf auf Andrich kurz vor der Pause sogar Glück, nicht des Feldes verwiesen zu werden. Auch Garmash und Andrich sahen die Gelbe Karte.

Das Union mit einer Führung in die Pause gehen durfte, hatte auch etwas mit Glück zu tun: Voglsammer zog in der 37. Minute ab. Seinen Schuss fälschte Zabarnyi unhaltbar für Keeper Bushchan ins Tor ab.

Verbic trifft und muss wieder raus

Nach der Pause wechselte Dynamo komplett durch, Fischer jedoch behielt seine Elf auf dem Feld und tauschte im weiteren Verlauf auch nur Öztunali und Voglsammer (Kaus und Sanogo kamen ins Spiel) aus. Kiew war nach dem Seitenwechsel indes besser im Spiel. Der freigespielte Verbic setzte sich gegen Baumgartl durch und schob ins linke Toreck (48.)

Während Pechvogel Verbic - nach Duell mit Voglsammer an der Schulter angeschlagen - schnell wieder rausmusste, entwickelte sich eine etwas muntere Partie als vor der Pause. In der Kiew am Ende dem Sieg näher war. De Pena verzog kurz vor Schluss jedoch aus guter Position (87.), sodass es beim 1:1 blieb.

Bereits am Samstag (16 Uhr) bestreiten die Köpenicker in Österreich gegen Nizza den nächsten Test.