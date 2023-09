Union gegen den Trend? Die Debüt-Saisons deutscher CL-Teilnehmer

Als 15. Bundesligist nimmt Union Berlin an der 1992/93 uraufgeführten Champions League teil. Die Debüt-Saisons der Vorgänger machten einst Hoffnung - zuletzt eher nicht mehr.

Liebe auf den ersten Blick war das Verhältnis zwischen Bundesliga und Champions League nicht. Gleich in der ersten Runde der Ur-Saison 1992/93 - zwei Runden gab es vor einer Gruppenphase, deren Sieger das Finale erreichten - hatte Christoph Daum, Meistertrainer des VfB Stuttgart, gegen Leeds United einen vierten Ausländer eingewechselt. Nach damaligen Regelungen einen zu viel.

Aus dem 1:4 auswärts, das dem VfB nach dem 3:0-Hinspiel-Sieg wegen der Auswärtstorregel gereicht hätte, wurde ein 0:3 am grünen Tisch - das Entscheidungsspiel in Barcelona verloren die Schwaben mit 1:2. Unglücklich gelaufen. Doch schon ein Jahr darauf entwickelten die Bundesligisten und die neu geformte Königsklasse langsam Gefühle füreinander.

Werder Bremen überstand beim Debüt 1993/94 beide Runden und wurde anschließend Gruppendritter, wodurch man knapp das Halbfinale verpasste - in den Anfangsjahren wich der Modus immer mal wieder ab. Unvergessen bleibt die Aufholjagd zum 5:3 nach 0:3-Pausenrückstand gegen den RSC Anderlecht.

1994/95: Die Bayern kommen weit, dann wird es bitter

Ein Jahr später war erstmals der FC Bayern dran, der im Halbfinale 1995 gegen den späteren Sieger Ajax Amsterdam - unter Trainer Louis van Gaal - zwar eine 2:5-Abreibung kassierte, aber immerhin direkt im Halbfinale stand. Ehe Borussia Dortmund 1996/97 als erster deutscher Klub die Champions League gewann, hatte der BVB eine Saison zuvor bei der Premiere immerhin das Viertelfinale erreicht - auch Schwarz-Gelb scheiterte an Ajax.

In den Anfangsjahren der CL nahmen weniger Mannschaften teil als heute, dementsprechend gab es auch weniger Runden, doch die deutschen Debütanten machten gegen Ende des vergangenen Jahrtausends einen guten Eindruck. Bayer 04 Leverkusen schaffte es 1997/98 ebenfalls gleich bis ins Viertelfinale, wo Real Madrid eine Nummer zu groß war; erst in dieser Runde scheiterte 1998/99 selbst Überraschungsmeister 1. FC Kaiserslautern - im deutschen Duell am FC Bayern.

In der Folge brachen jedoch tristere Zeiten an. Hertha BSC, der erste Berliner CL-Teilnehmer, überstand 1999/2000 zwar die erste der damals zwei Gruppenphasen und machte insgesamt zwölf Spiele. Trotz Siegen über die AC Mailand und den FC Chelsea kam es anschließend aber zu acht sieglosen CL-Spielen am Stück, was noch keinem deutschen CL-Klub passierte.

Champions League im Berliner Olympiastadion: Michael Preetz (li.) gegen Paolo Maldini, 1999. imago images

Ein paar Highlights, am Ende aber das Aus nach der Gruppenphase - so erging es 2000/01 auch dem Hamburger SV. Das erste Champions-League-Spiel der Rothosen war das legendäre 4:4 gegen Juventus, in Turin wurde sogar 3:1 gewonnen. Doch gegen Deportivo La Coruna und Panathinaikos Athen gab es keinen Sieg.

Schalke scheiterte 2001/02 als Gruppenletzter, der VfL Wolfsburg 2009/10 und Borussia Mönchengladbach 2015/16 - in einer "Todesgruppe" mit Manchester City, Juventus Turin und dem FC Sevilla - verpassten die K.-o.-Phase ebenfalls. Auch RB Leipzig 2017/18 und die TSG Hoffenheim 2018/19 - das einzige deutsche CL-Team ohne Sieg - teilten dieses Schicksal.

Erst in der vergangenen Saison gelang es mit Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt wieder einem Bundesligisten, die Champions-League-Gruppenphase im ersten Anlauf zu überstehen - im Achtelfinale gab es dann zwei Niederlagen gegen die SSC Neapel (0:2, 0:3). Auf den italienischen Meister trifft nun auch Union Berlin, wie auch auf Sporting Braga und CL-Dominator Real Madrid. Es gäbe da eine Trendwende fortzusetzen, doch die Mission Achtelfinale wird für die Eisernen eine Herkulesaufgabe.