Bayern-Sportvorstand Max Eberl hat soeben bei "Sky" über die DFB-Vertragsverlängerung von Bundestrainer Julian Nagelsmann gesprochen und gesagt, dass es nicht zu einer FCB-Rückkehr Nagelsmanns gekommen ist, weil "der Stachel noch tief sitzt". Was Eberl damit gemeint hat: Der erst 2023 in München entlassene Ex-Leipziger und Ex-Hoffenheimer hat sich eine so frühes Bayern-Comeback nicht vorstellen können - so hat er sich bis zur WM 2026 an den DFB gebunden.