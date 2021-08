Union gegen Bayer: Fischer lehnt Favoritenrolle noch ab

Die Heimstärke spricht eigentlich für Union Berlin. Doch in den ersten beiden Bundesligajahren gab es in der Alten Försterei immer Niederlagen beim Saisonauftakt. Das soll sich nun ändern.

Urs Fischer sprach in den vergangenen Wochen äußerst ungern über die Play-offs zur Europa Conference League. Der Fokus des Trainers des 1. FC Union Berlin lag immer auf der DFB-Pokal-Partie bei Türkgücü München (1:0) am vergangenen Sonntag und dem Bundesliga-Auftakt gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Am Donnerstag musste aber auch Fischer mal zwischendurch an den Europapokal denken. Am Nachmittag sah er sich mit seinen Trainerkollegen am TV das Rückspiel zwischen dem FC Astana (Kasachstan) gegen Kuopio PS (Finnland) an. Die Gäste gewannen nach einem 0:2- und 1:3-Rückstand noch mit 4:3.

Rückspiel gegen Kuopio im Olympiastadion

Nach dem 1:1 im Hinspiel mauserten sich die Finnen damit zum Union-Gegner. Am kommenden Dienstag oder Donnerstag treten die Berliner im Play-Off-Hinspiel gegen Kuopio im Olympiastadion von Helsinki an. Der genaue Termin wird am Freitag verkündet. Das Rückspiel ist für den 26. August im Berliner Olympiastadion terminiert.

Vorerst geht der Blick von Union aber Richtung Leverkusen, das mit Gerardo Seoane wie Union einen Schweizer Trainer hat. "Die Leverkusener Mannschaft hat sich ein bisschen verändert. Es gibt den einen oder anderen angeschlagenen Spieler", sagt Fischer. "Aber wenn ich auf die Liste schaue, wer spielen könnte, sehe ich eine starke Mannschaft. Wir müssen bereit sein für unsere herausfordernde Aufgabe."

Wenn ich auf die Liste schaue, wer spielen könnte, sehe ich eine starke Mannschaft. Urs Fischer über Bayer 04 Leverkusen

Bei Union ist mit einer ähnlichen Formation wie in München zu rechnen. Nicht einsatzfähig sind weiterhin Offensivmann Sheraldo Becker (muskuläre Probleme) und Mittelfeldakteur Grischa Prömel (Probleme in der Leistengegend). Auch für die im Aufbautraining befindlichen Offensivspieler Leon Dajaku (Blinddarm-OP) und Fabio Schneider (Oberschenkelverletzung) wird es keinen Kaderplatz geben.

Griesbeck braucht noch etwas Zeit

Gleiches gilt wohl auch für Sechser Sebastian Griesbeck, obwohl er nach einer Entzündung schon wieder komplette Einheiten durchsteht. Verteidiger Rick van Drongelen könnte im Falle eines Einsatzes mit einer Gesichtsmaske auflaufen. Der Niederländer hatte sich am Montag im Test gegen Regionalligist VfV Borussia 06 Hildesheim (4:0) an der Nase verletzt.

Gegen Leverkusen holten die Eisernen in der vergangenen Saison vier Zähler. Daheim gab es einen 1:0-Sieg, auswärts ein kostbares 1:1-Unenschieden. "Wir sind aber nicht so weit, dass wir die Favoritenrolle ausrufen, wenn wir gegen Leverkusen spielen", meinte Fischer.

16 Partien zuhause ungeschlagen - Auftaktspiele gingen zweimal verloren

Union ist in der Alten Försterei seit 16 Meisterschaftsspielen ungeschlagen. Aber jeweils das erste Heimspiel der Spielzeiten 2019/20 (0:4 gegen RB Leipzig) und 2020/21 (1:3 gegen FC Augsburg) ging verloren. Das soll sich nicht wiederholen. Und nach der Partie gegen Leverkusen kann sich dann auch Fischer vollends bislang unterdrückten Europacup-Gefühlen hingeben.