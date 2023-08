Union: Fischer und ein paar Fragezeichen

Die Alte Försterei wird brodeln. Zum Punktspielauftakt gegen Mainz soll nahtlos an die Heimstärke der letzten beiden Spielzeiten angeschlossen werden - egal, mit welcher Startelf.

Auch in seiner fünften Bundesliga-Saison genießt der 1. FC Union am ersten Spieltag Heimrecht. Am Sonntag (15.30 Uhr) ist der 1. FSV Mainz 05 zu Gast. Heimauftritte sind angesichts der Atmosphäre im Stadion An der Alten Försterei durchaus ein Vorteil für Union. Der Klub blieb in der vergangenen Saison als einziger im Oberhaus ohne Heim-Niederlage.

Union seit 23 Heimspielen unbesiegt

Saisonübergreifend haben die Eisernen in ihrem "Wohnzimmer" sogar keines ihrer letzten 23 Meisterschafts-Heimspiele verloren. Dieser Vereinsrekord soll ausgebaut werden. Für Trainer Urs Fischer ist das Motivation und Verpflichtung zugleich. "Es gilt, die Mischung hinzubekommen. Dass es nicht zu viel Druck ist. Trotzdem gibt es uns Gewissheit und Selbstvertrauen. Auch am Sonntag können wir uns wieder auf unsere Fans verlassen", sagte der Schweizer.

Am ersten Spieltag zeigten sich die Köpenicker aber auch schon anfällig, was die Punktausbeute betrifft. 2019/20 gab es im allerersten Bundesliga-Heimspiel der Vereins-Historie eine 0:4-Pleite gegen RB Leipzig. 2020/21 vergeigte man gegen den FC Augsburg (1:3) ebenfalls den Auftakt. 2021/22 folgte ein 1:1 gegen Bayer Leverkusen. Nur in der letzten Saison klappte es gegen Hertha BSC (3:1) auf Anhieb mit einem Dreier.

Für einen erneuten Union-Erfolg zum Start spricht, das Mainz zu den Lieblingsgegnern des FCU gehört. Von acht Erstligaspielen gab es für Union bei fünf Siegen und zwei Unentschieden nur eine Niederlage. Zu Hause hat Union gegen die Mainzer im Oberhaus (2:1, 3:1, 4:0 und 1:1) auch erst einen Punkt abgegeben. Doch der erste Spieltag ist immer so etwas wie eine Wundertüte. Fischer erwartet kompakte Mainzer: "Sie haben ein gutes Umschaltspiel und sie sind bei Standards aufgrund der Körpergröße gefährlich."

Gosens ist ein Startelf-Kandidat

Hinsichtlich der Aufstellung gibt es noch das eine oder andere Fragezeichen. Von den beiden zuletzt getätigten Neuerwerbungen Robin Gosens (Inter Mailand) und Kevin Volland (AS Monaco) könnte Gosens tatsächlich von Beginn an auflaufen. Zum einen hat der am Dienstag verpflichtete Gosens seit Mittwoch zwei Trainingstage mehr als der erst am Freitag zur Mannschaft gestoßene Volland absolvieren können. Zum anderen lobte Fischer Gosens auf der Pressekonferenz am Freitag für dessen Führungsqualitäten.

In der Mittelfeldzentrale muss Fischer nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Rani Khedira und Janik Haberer umdenken. Auf der Sechser-Position dürfte Alex Kral aufdribbeln. Offen ist, ob der davor zuletzt gesetzte Aissa Laidouni einen Nebenmann auf der Achterposition bekommt. Wenn ja, könnte dies Brenden Aaronson sein.

Fofana, Behrens, Becker - wer läuft im Angriff auf?

Dann müsste vom beim Pokalspiel beim Regionalligisten FC-Astoria Walldorf (4:0) losgelassenen Stürmertrio mit David Datro Fofana, Kevin Behrens und Sheraldo Becker aber erst einmal ein Angreifer draußen bleiben.

Sollte Laidouni allein auf der Acht oder neben Kral spielen und es vorn bei drei Spitzen bleiben, wäre dies vielleicht einen Tick zu offensiv für den Beginn eines Bundesligaspiels. Die erste Union-Aufstellung der Saison wird auf jeden Fall spannend.