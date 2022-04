Union ergreift besondere Maßnahmen für Leipzig

Erstmals gewann der 1. FC Union ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, erstmals soll nun auch ein Pflichtspiel bei RB Leipzig siegreich gestaltet werden. Vor dem Pokal-Halbfinale am Mittwoch in Sachsen greifen die Eisernen zu besonderen Maßnahmen.

Zwei Tage vor dem Halbfinale in Leipzig (Mittwoch, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker.de) brachen die Köpenicker am Ostermontag in ein Mini-Trainingslager ins brandenburgische Bad Saarow auf. Dort, am Scharmützelsee, wo Union in der Sommervorbereitung regelmäßig gastiert, dürfte allerdings nicht mehr viel trainiert werden, steht doch die Regeneration nach dem 2:0 über Frankfurt am Ostersonntag und vor dem K.-o.-Spiel in Sachsen im Vordergrund.

Eine Sache will Trainer Urs Fischer aber doch noch gezielt üben lassen. "Elfmeterschießen wird sicher ein Punkt sein, den wir ansprechen. Ich gehe davon aus, dass wir jeden noch mal einen Elfmeter schießen lassen, damit er ein Gefühl dafür bekommt. Es muss dann natürlich auch um was gehen, um den Druck ein bisschen zu erhöhen", sagte Fischer und nannte "ein kleines Essen, was in die Mannschaftskasse" oder "Aufräumen" als Einsatz im Training für den Elfmeter-Wettbewerb.

Mit Selbstvertrauen ins Pokal-Duell

Nach zuletzt drei Siegen in der Liga und dem Sprung auf Platz 6 kann Union mit viel Selbstvertrauen in das Pokal-Duell mit RB Leipzig gehen. Der Tabellendritte, den die Köpenicker noch nie in Leipzig besiegen konnten (vier Vergleiche, vier Niederlagen), hat allerdings einen Lauf.

"Die sind wirklich gut unterwegs", sagte Fischer und zählte als Vorzüge der Mannschaft von Domenico Tedesco auf: "Sie sind stabil, die Organisation passt, sie sind sehr kompakt, haben eine gute Ordnung. Auch da wird solidarisch gearbeitet. Sie verfügen über individuelle Qualität, Unterschiedsspieler. Sie sind am Ball sehr präzise, haben sehr viel Speed, sie trauen sich Eins-gegen-eins gegen zu." Das bedeutet für Union: "Wir brauchen ein optimales Spiel, um für die Überraschung zu sorgen."

Alle stehen zur Verfügung Urs Fischer zur Personallage

Personell kann Fischer nahezu aus dem Vollen schöpfen. "Alle stehen zur Verfügung" sagte der Schweizer und erklärte mit Blick auf den zuletzt verletzten Torwart Andreas Luthe: "Andi ist auf dem Weg zurück, aber er muss bei 100 Prozent sein, um wieder ein Thema für den Kader zu sein. Daran arbeiten wir. Ob das bis Mittwoch reicht, werden wir sehen."

Wahrscheinlich wird Luthe erneut durch Frederik Rönnow ersetzt. Kapitän Christopher Trimmel könnte auf der Position des Rechtsverteidigers Julian Ryerson verdrängen, der beim 2:0 über Frankfurt den Vorzug erhalten hatte. Ansonsten dürfte Fischer wenig ändern, auch wenn Union drei Spiele binnen sieben Tagen zu absolvieren hat und bereits am Samstag erneut in Leipzig gastiert, dann zum Bundesliga-Duell.

