Union: Die Chemie für den Neustart scheint zu stimmen

Mit dem 4:0 bei Chemie Leipzig legte Union einen ordentlichen Testspiel-Start in der Vorbereitung hin. Das sorgte bei Trainer Bo Svensson und den Profis für ein gutes Gefühl.

Trainer Bo Svensson hat mit dem 1. FC Union Berlin erstmals eine Aufgabe in den neuen Bundesländern übernommen. Schon im ersten Testspiel der neuen Saison wurde der Däne von der Atmosphäre in der Partie beim Viertligisten Chemie Leipzig (4:0) überrascht.

Im Duell zweier Uralt-Rivalen, die sich im Verlauf der Jahrzehnte auch schätzen gelernt haben, gab es gleich mal knapp 5000 Zuschauer, einen vollen Gästeblock sowie anhaltenden Support und Pyrotechnik von beiden Lagern. "Das war super. So ein Testspiel hatte ich mit meinen Ex-Vereinen noch nicht. Es hat mich gefreut, dass so viele Union-Fans da waren und Stimmung gemacht haben", erklärte Svensson. "Dafür sind wir sehr dankbar. Das ist vor allem bei einem Testspiel nicht selbstverständlich. Das ist außergewöhnlich."

Svensson: "Für mich war der Schwerpunkt, wie die Jungs kommunizieren"

Seine Elf stand erst drei Tage im Training, Chemie seit Ende Juni. Dennoch hatte Union kaum Probleme, das Geschehen zu beherrschen. Die Erwartungen von Svensson waren nicht allzu hoch. Aber er wurde auch nicht enttäuscht. "Der Test war gut und wichtig, auch weil wir noch nicht so viele Trainingseinheiten hatten. So früh kann man auch nicht so viel erwarten", sagte Svensson. "Für mich war der Schwerpunkt, wie die Jungs innerhalb der Mannschaft kommunizieren, Dinge korrigieren und miteinander arbeiten. Das fand ich vom ersten Tag an gut."

Die Chemie für den Neustart mit Svensson und seinen beiden Co-Trainern Babak Keyhanfar und Kristoffer Wichmann sowie Spielanalyst Tijan Nije scheint zu stimmen. "Ich spüre eine gewisse Aufbruchstimmung im ganzen Verein. Man hat ein bisschen was zurechtgerückt. Neue Mitarbeiter sind gekommen, die Schwung reinbringen. Ich bin aktuell sehr positiv gestimmt", meinte Mittelfeldmann Rani Khedira.

Ein gutes Gefühl füreinander scheinen auch Svensson und der ebenfalls relativ frisch im Amt befindliche Manager Horst Heldt zu entwickeln. In Leipzig verfolgte Heldt die Partie zwar aus dem Fenster des Presseraums des Alfred-Kunze-Sportparks. Doch schon am ersten Trainingstag in Berlin am vergangenen Mittwoch hatten Svensson und Heldt nach dem Ende der Einheit den Platz Arm in Arm verlassen.