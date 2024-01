Union-Coach Bjelica will Fofana "nicht ziehenlassen"

Die Leihe von David Datro Fofana beim 1. FC Union Berlin könnte sich im Winter noch dem Ende zu neigen, der Angreifer ist unzufrieden mit seiner Rolle bei den Eisernen. Coach Nenad Bjelica will den Ivorer aber vorerst nicht ziehenlassen: "Er hat einen Leihvertrag bei uns. Wir werden ihn nicht freigeben", sagte Bjelica am Rande des 2:0-Testsiegs am Samstag gegen Arminia Bielefeld. An Fofana soll unter anderem der FC Sevilla interessiert sein, Fofanas Stammverein FC Chelsea müsste dazu seine Rückholklausel aktivieren.