Union Berlin zwischen Ungläubigkeit, Staunen und Vorfreude

Das Europacup-Spiel in Amsterdam ist eines der größten in der Vereinshistorie von Union Berlin. Vermutlich wird der komplette Kader vor Ort sein.

Die gesperrten Christopher Trimmel (li.) und Janik Haberer wollen ihr Team in Amsterdam unterstützen. picture alliance / Laci Perenyi

Die ersten Fans sind schon in Amsterdam. Die Vorfreude auf das Play-off-Hinspiel zum Achtelfinale der Europa League bei Ajax Amsterdam (Donnerstag, 18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) ist riesig bei den Anhängern des 1. FC Union Berlin. Beim Verein und den Akteuren natürlich auch. Für den 1966 gegründeten Klub ist es eine der größten Partien der Vereinsgeschichte und der 19. Auftritt im Europacup allemal der bedeutendste.

Tausende Union-Fans erwartet

Da will jeder hin. Leider gibt es nur 2600 Tickets für die Fans der Köpenicker. Etliche werden auch ohne Karte anreisen. Der Verein warnte jedoch davor, gedruckte Tickets für die Heimbereiche zu erwerben. Die seien gefälscht, weil Karten für Ajax-Dauerkarten-Inhaber und

-Mitglieder nur in einer Ajax-Ticket-App verfügbar seien.

Daran, dass Union einmal den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam zu einem K.-o.-Spiel in einem europäischen Wettbewerb herausfordern würde, war bis vor wenigen Jahren nie und nimmer zu denken. Gepaart mit der Siegesserie in der Bundesliga, die die Eisernen in Schlagdistanz zum deutschen Abonnements-Champion Bayern München brachte, führt das beim Blick auf Union intern und extern derzeit zu einer Mischung zwischen Ungläubigkeit und Staunen.

Mit allen Mann nach Amsterdam

In Amsterdam wollen auch die Profis dabei sein, die wie Kapitän Christopher Trimmel und Mittelfeldmann Janik Haberer für das Hinspiel gesperrt oder im Fall von Mittelfeldspieler Andras Schäfer verletzt sind. "Janik Haberer und ich sind im Hinspiel leider gesperrt. Das ist doof. Ich hoffe, dass alle Spieler des Kaders nach Amsterdam mitfahren dürfen. Dafür werde ich mich einsetzen", sagte Trimmel kürzlich. Am Spieltag reisen dem Vernehmen nach auch jene Unioner an, die international nicht gemeldet wurden.

Der Trainingsausfall im Vorfeld der nächsten Bundesligapartie am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) daheim gegen Schalke 04 ist praktisch dennoch nicht gegeben. Der gesamte Kader fliegt bereits am Donnerstagabend nach der Begegnung in Amsterdam nach Berlin zurück. Ab Freitagmittag könnte sich voll auf das Schlusslicht aus Gelsenkirchen konzentriert werden.