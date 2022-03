Union Berlin wechselt den Hauptsponsor

Nach drei Jahren wechselt der 1. FC Union Berlin zur neuen Saison seinen Hauptsponsor - der neue war bereits auf dem Trikot präsent.

Der bisherige Ärmelsponsor "wefox" zieht vom Ärmel auf die Brust der Unioner um. Der Digitalversicherer, der seinen Hauptsitz in Berlin hat, ist seit Sommer 2019 Partner des Bundesligisten.

Die Zusammenarbeit sei seitdem "von beiden Seiten mit viel Leidenschaft und großem Engagement gelebt worden", so Union-Präsident Dirk Zingler, "und die Rolle des Herausforderers in einem neuen Wettbewerbsumfeld verbindet und beflügelt uns. Die gemeinsame Entscheidung, nun zusammen eine neue Etappe in Angriff zu nehmen, zeigt: Es passt richtig gut."

Der abgeschlossene Vertrag ist bis 2025 datiert. In den vergangenen drei Jahren hatte "Aroundtown", ein Spezialist für Gewerbeimmobilien, als Hauptsponsor fungiert.