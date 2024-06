Union Berlin verpflichtet Wiesbadens "sehr umworbenen" Torjäger Prtajin

Die Suche nach einem neuen Mittelstürmer hat für Union Berlin ein Ende. Von Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden wechselt Ivan Prtajin zu den Eisernen.

Wie der kicker am Mittwoch berichtet hatte, waren die Verhandlungen um Ivan Prtajin zu diesem Zeitpunkt bereits weit fortgeschritten. Einen Tag später ist die Unterschrift des Kroaten gesetzt und Union damit um einen Neuzugang - den ersten in diesem Transferfenster - reicher. Die Ablöse soll sich aufgrund einer Ausstiegsklausel auf rund eine Million Euro belaufen.

Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball Männer des 1. FC Union Berlin, sagte: "Mit Ivan bekommen wir einen sehr umworbenen, kopfballstarken, robusten und laufstarken Stürmer zu uns. Er will und wird sich in der Bundesliga beweisen und unserer Torgefährlichkeit und Flexibilität im Sturm guttun."

"Es gibt keine Worte des Stolzes und der Dankbarkeit, um meine wunderbaren zwei Jahre in Wiesbaden zu beschreiben. Tausendmal Danke an alle Trainer, an alle Mannschaftskameraden, an alle Mitarbeiter, an alle Fans und an alle Bürger der Stadt. Danke für eine magische Reise und unvergessliche Momente", lauteten die Worte, die Prtajin am Mittwochabend, noch vor der offiziellen Verkündung, via Instagram an seine ehemaligen Weggefährten gerichtet hatte.

Großen Anteil am Aufstieg - und starke Werte trotz Abstieg

Als sich der Mittelstürmer im August 2022 dem SVWW vom slowenischen Klub Olimpija Ljubljana anschloss, avancierte er unverzüglich zum Stammspieler beim damaligen Drittligisten - und hätte sich seine Debütsaison in Deutschland wohl kaum besser ausmalen können. Mit 15 Treffern und fünf Assists in der regulären Spielzeit sowie drei weiteren direkten Torbeteiligungen in den Relegationsduellen mit Arminia Bielefeld hatte Prtajin großen Anteil am Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Auch im Unterhaus stellte der 1,89 Meter große und 89 Kilogramm schwere Mittelstürmer sein Können in der letzten Saison unter Beweis, indem er 13 Treffer und drei Assists erzielte. Trotz eines Tores und zweier Vorlagen in der Relegation gegen Jahn Regensburg konnte jedoch auch der Kroate den direkten Wiederabstieg nicht verhindern.

"Schon bei den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen von Union habe ich mich sehr wohlgefühlt und gemerkt, dass dieser Wechsel der richtige Weg für mich ist", sagte der 28-Jährige. "Ich glaube daran, dass ich mit meiner Erfahrung und meinem Spielstil als Stürmer dem Klub weiterhelfen kann."

Wiedersehen mit Sturmpartner Hollerbach

Bei der Eingewöhnung in der Landeshauptstadt dürfte Prtajin derweil auch ein alter Weggefährte behilflich sein. 29 Spiele absolvierte der Neuner an der Seite von Benedict Hollerbach, ehe es diesen bereits im vergangenen Sommer aus Wiesbaden an die Spree zog.

Dass die beiden Angreifer im Duo funktionieren können, bewiesen sie eindrucksvoll in Wehens Aufstiegssaison, in der Hollerbach sogar einen Treffer mehr als sein alter und neuer Nebenmann verbuchen konnte.