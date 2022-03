Union Berlin verpflichtet Fürths Seguin

Paul Seguin spielt ab der kommenden Saison für Union Berlin. Der Mittelfeldspieler kommt von der SpVgg Greuther Fürth in die Hauptstadt.

Noch steht Seguin beim Kleeblatt unter Vertrag, sein Vertrag läuft aber zum Saisonende aus. "Wir freuen uns, dass wir uns frühzeitig einig geworden sind und sind überzeugt davon, dass Pauls Spielweise sehr gut zu uns passt. Zudem ist er im besten Fußballeralter, hat wichtige Erfahrungen als Fußballprofi gesammelt und mittlerweile einige Spiele auf Bundesliganiveau absolviert", sagt Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert in einer Mitteilung der Eisernen.

Seguin spielt seit Januar 2019 in Fürth, hatte in der vergangenen Saison maßgeblichen Anteil am Aufstieg (sieben Tore, acht Vorlagen) und gehört auch in der laufenden Spielzeit zum Stammpersonal am Ronhof. Der Sohn des ehemaligen DDR-Nationalspielers und Europapokalsiegers Wolfgang Seguin kam bislang 23-mal im Oberhaus zum Einsatz (kicker-Note 4,11). Ausgebildet wurde der gebürtige Magdeburger beim VfL Wolfsburg zwischenzeitlich wurde er an Dynamo Dresden verliehen. Mit dem Fußballspielen begann er im 100 Kilometer von Berlin entfernten Stendal.

"Ich bin nicht weit von Berlin aufgewachsen, daher verfolge ich den Verein schon viele Jahre. Es ist beeindruckend, wie Union sich in der Bundesliga festgebissen hat und sich dabei aber immer treu geblieben ist", sagt er. "Mit meiner Leistung möchte ich dazu beitragen, die Entwicklung des Vereins in den letzten Jahren auch in der nächsten Saison fortzuführen und freue mich auf die neue Aufgabe in Berlin-Köpenick."

Paul hat sehr offen mit uns in den letzten Wochen gesprochen, was in der heutigen Zeit auch nicht selbstverständlich ist. Fürths Geschäftsführer Rachid Azzouzi

Über seinen Weggang hat der 26-Jährige die Verantwortlichen in Fürth bereits vor zwei Wochen in Kenntnis gesetzt. "Paul hat sehr offen mit uns in den letzten Wochen gesprochen, was in der heutigen Zeit auch nicht selbstverständlich ist", betont Kleeblatt-Geschäftsführer Rachid Azzouzi. "Deshalb kommt die Nachricht für uns nicht überraschend und ein bisschen war die Entscheidung ja auch im Winter schon abzusehen. Auch deshalb haben wir mit Tobias Raschl bereits einen weiteren Mittelfeldspieler geholt."

Seguin betonte, die Entscheidung, die SpVgg zu verlassen, sei ihm nicht leicht gefallen: "Wir haben hier Außerordentliches geschafft und das bedeutet mir sehr viel. Ich hatte hier die beste Zeit meiner bisherigen Karriere." Für welche Laufzeit der ehemalige U-21-Nationalspieler, der bei den Köpenickern auf seinen ehemaligen Fürther Teamkollegen Paul Jaeckel trifft, unterschrieben hat, teilte der 1. FC Union nicht mit.