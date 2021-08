Union Berlin trifft auf Feyenoord - Roma gegen Bremer Ex-Trainer

Anspruchsvoll, aber machbar: Union Berlin muss in der Europa Conference League unter anderem gegen Feyenoord Rotterdam ran. Das ergab die Auslosung der Gruppen des neuen europäischen Wettbewerbs am Freitagnachmittag in Istanbul.

Union Berlin tritt in der Gruppenphase der Europa Conference League gegen Feyenoord Rotterdam, den tschechischen Meister und Pokalsieger Slavia Prag und den israelischen Meister Maccabi Haifa an. Somit entgehen die Berliner aber den großen Namen Tottenham Hotspur und der AS Rom. Die Eisernen hatten sich zuvor in den Play-offs gegen den finnischen Pokalsieger Kuopion PS mit 4:0 und 0:0 durchgesetzt.

"Es ist die sportlich schwierigste Gruppe. Ein Top-Team aus Holland, das im Moment großartig spielt. Slavia ist seit gefühlt ewigen Zeiten international immer wieder dabei und in Tschechien führend. Ein ganz starkes Team, das da auf uns zukommt. Maccabi hat auch eine richtig gute Mannschaft in Israel", ", ordnete Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert die Gegner ein. "Wir haben die schwierigste Gruppe erwischt. Aber: Gegen Union Berlin ist es auch nicht einfach zu spielen. Die anderen haben ein bisschen Respekt, gegen Union spielen zu müssen."

Roma trifft auf Ex-Bremen-Coach

Die Roma trifft unterdessen mit ihrem neuen Starcoach José Mourinho in Gruppe C auf den ukrainischen Verein Sorja Luhansk um den ehemaligen Bremen-Trainer Viktor Skripnik. Außerdem kämpfen der bulgarische Verein ZSKA-Sofia und der norwegische Meister FK Bodö/Glimt mit um den Einzug in die nächste Runde.

In Gruppe G erwartet die Tottenham Hotspur Stade Rennes, Vitesse Arnhem und der slowenische Meister Mura.

Der erste Spieltag in der Gruppenphase beginnt am 16. September. Genaueres will die UEFA demnächst bekanntgeben. Die Erstplatzierten der acht Gruppen qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Die restlichen acht Plätze werden zwischen den acht Zweiten und den acht Dritten der jeweiligen Gruppen in den K.O. Play-offs, die vom 17. bis 24. Februar 2022 steigen, vergeben.

Das erste Finale des neuen europäischen Wettbewerbs findet nächstes Jahr am 25. Mai in der albanischen Hauptstadt Tirana statt.