Union Berlin präsentiert Heim- und Auswärtstrikot für 2023/24

Als letzter Bundesligist hat am Freitag auch Union Berlin sein Heimtrikot für die neue Saison vorgestellt. Es soll auch an den besonderen Stadionumbau vor 15 Jahren erinnern.

Zuhause rot, auswärts weiß - so geht Union Berlin in die Saison 2023/24. 1. FC Union Berlin

Der 1. FC Union Berlin ließ seine Anhänger lange zappeln, doch seit Freitagvormittag stehen das neue Heim- und Auswärtstrikot für die Saison 2023/24 fest. Zuhause spielt der Champions-League-Debütant in Rot mit weißen Streifen auf den Schultern und weißem Werbe-Logo auf der Brust, auswärts in Weiß mit roten Streifen und schwarzem Werbe-Logo.

"Beide Trikots stehen im Zeichen der markanten Wellenbrecher des Stadions an der Alten Försterei", teilte der Klub dazu mit. "15 Jahre nach dem gemeinschaftlichen Umbau des Stadions mit tatkräftiger Unterstützung von 2333 Unionern erweisen die neuen Trikots diesem besonderen Kapitel der Union-Geschichte die Ehre. Aufgegriffen werden nicht nur die traditionellen Vereinsfarben, sondern auch die ikonischen Wellenbrecher, die den Anblick der Stehränge prägen."

Man muss allerdings genau hinschauen, um auf den Trikots die "dezenten, stilisierten Silhouetten" der Wellenbrecher erkennen zu können. Beim Heimtrikot sind diese nach Klubangaben in den Stoff geprägt, beim Auswärtstrikot aufgedruckt. Der Schriftzug "U.N.V.E.U." ("Und Niemals Vergessen Eisern Union") darf im Nackenbereich beider Jerseys natürlich nicht fehlen.

Letzter Test am Samstag gegen Atalanta

Während Ausrüster "Adidas" bereits seit der Saison 2019/20 mit Union zusammenarbeitet und beide Seiten ihre Partnerschaft im März bis 2030 ausdehnten, ist der Hauptsponsor der Eisernen neu: Streamingdienst "Paramount+", zuletzt bereits als Ärmelsponsor aufgetreten, zeigt sich auf der neuen Trikot-Brust mit Logo und Schriftzug.

Am Samstag, wenn sie Serie-A-Vertreter Atalanta Bergamo zum letzten Testspiel der Sommervorbereitung an der Alten Försterei empfängt, wird die Mannschaft von Trainer Urs Fischer das neue Outfit erstmals tragen. Acht Tage später erfolgt dann im DFB-Pokal beim Regionalligisten FC-Astoria Walldorf der Pflichtspielstart, ehe am 20. August der 1. FSV Mainz 05 am ersten Bundesliga-Spieltag nach Berlin kommt.